Thomas Tuchel will Frage nicht auf Deutsch beantworten – Ex-BVB-Coach mit skurrilem Auftritt

Skurriler Auftritt von Thomas Tuchel bei einer Pressekonferenz in Wembley!

Der Trainer der englischen Nationalmannschaft präsentierte am Freitag (14. März) seinen Kader für die anstehenden WM-Quali-Spiele gegen Albanien und in Lettland und stellte sich der Presse für Fragen zur Verfügung. Ebenfalls vor Ort war eine deutsche Journalistin der ARD.

Thomas Tuchel und die Mission WM 2026

Obwohl es für die Reporterin deutlich einfacher gewesen wäre, mit Thomas Tuchel in der Muttersprache der beiden zu reden, sprach sie den Coach der „Three Lions“ aus Respekt vor den anderen Anwesenden auf Englisch an.

„Ich stelle die Frage natürlich gerne auf Englisch“, so die Journalistin: „Herr Tuchel, ihre große Mission ist es, den WM-Titel zu gewinnen. Was hat Ihnen seit Januar dabei geholfen, um diese Mission zu erreichen?“

Abschließend formulierte die Reporterin eine höfliche Bitte. „Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Frage auf Englisch und Deutsch beantworten könnten.“

Thomas Tuchel beantwortet Frage nicht auf Deutsch

Diese Bitte war nicht nur höflich formuliert, sondern auch inhaltlich nachvollziehbar. Es ist logisch, dass deutsche Medien großes Interesse an Thomas Tuchel haben. Und wie seltsam sähe es bitte für TV-Zuschauer in Deutschland aus, wenn die Aussagen eines deutschen Trainers im Gespräch mit einer deutschen Journalistin im Off von einem Sprecher übersetzt werden müssten?

Doch Thomas Tuchel wäre nicht Thomas Tuchel, wenn er nicht auch in einer solchen Situation eindrucksvoll unter Beweis stellen würde, warum seine Beliebtheitswerte bei seinen bisherigen Vereinen nun wahrlich keine schwindelerregenden Höhen erreicht hatten. „Ich werde nur auf Englisch antworten“, meinte Tuchel selbstgerecht und belehrte: „Aus Respekt davor, wo wir gerade sind.“

Anschließend beteuerte Tuchel, wie glücklich er ist, dass er den Job angenommen hat. Die englischen Nationalspieler würden über großes Potenzial verfügen, und eine erfolgreiche WM 2026 sei das große Ziel. Dem ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund und dem FC Bayern bleiben vor der WM nun acht Quali-Spiele sowie eine Handvoll Testpartien, um sein Team auf das Turnier vorzubereiten und eine ganze Nation mit seiner ansteckenden Art in seinen Bann zu ziehen.