Thomas Müller schockt ganz Fußball-Deutschland nach dem WM-Debakel mit diesen Worten

Fußball-Deutschland trauert. Es ist tatsächlich wieder passiert. Zum zweiten Mal in Folge scheidet die Nationalmannschaft nach der Gruppenphase bei einer Fußballweltmeisterschaft aus. Der erste Schock war gerade verdaut, da sorgt Thomas Müller für den nächsten Paukenschlag.

Nach einer kurzen Analyse hob Thomas Müller zu einer Rede an. Die Worte, die aus seinem Mund kamen, klangen mehr als deutlich nach Abschied. Verlässt der Bayern-Star das DFB-Team nach der Blamage in Katar?

Thomas Müller verabschiedet sich live

Der Kampf brachte nichts. Die Partie gegen Costa Rica entwickelte sich zu einem wilden Hin und Her. Deutschland ging in Führung, dann schlugen die Mittelamerikaner zurück. Die DFB-Elf raffte sich wieder auf und schoss noch drei Tore. Weil Japan aber zeitgleich gewann, brachte auch der 4:2-Erfolg nichts.

„Das ist für uns unglaublich bitter“, resümierte Thomas Müller anschließend bei der ARD. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, für die realistischen Szenarien Sieg oder Niederlage für Spanien. Das ist ein Ohnmachtsgefühl.“ Offene und ehrliche Worte, wie man sie vom Offensivmann kennt. Dann schockte er die Nation aber mit einer Abschiedsrede.

„Weiß nicht wie es weitergeht“

Für ihn selbst bezeichnete er die Situation als absolute Katastrophe – und dann wurde er ernst. „Ich weiß nicht, wie es für mich weitergeht“, erklärte Müller und wandte sich an alle Fans. „Falls das mein letztes Spiel für Deutschland gewesen sein sollte, dann möchte ich nochmal ein paar Worte an alle deutschen Fußballfans richten“, sagte er mit dem Blick in die Kamera.

„Liebe Leute, es war ein enormer Genuss. Vielen Dank, wir haben unglaubliche Momente miteinandergehabt“, sagte Thomas Müller. Er habe in jedem Spiel versucht, sein Herz auf dem Platz zu lassen und alles reinzuwerfen. „Ich hab es mit Liebe getan, da könnt ihr euch sicher sein. Alles andere muss ich jetzt erstmal sehen, vielen Dank dafür.“

Thomas Müller deutet Rücktritt an

Auch wenn er den Abschied nicht felsenfest bestätigte, deutet das Interview in der ARD darauf hin, dass es das für ihn war. Nach 120 Länderspielen für den DFB scheint Schluss zu sein.

Damit bleibt sein größter Erfolg der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Nach dem enttäuschenden Gruppen-Aus 2018 flog Müller zunächst aus dem Kader, wurde später aber zurückgeholt. Jetzt könnte es das endgültig gewesen sein.