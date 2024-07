Thomas Müller beendet DFB-Karriere! Fans haben jetzt nur eine Forderung

In den vergangenen Tagen hatte es sich schon angekündigt, nun ist es klar: Thomas Müller wird ab sofort nicht mehr im Dress der deutschen Nationalmannschaft auflaufen. Der Bayern-Star hat am Montag (15. Juli) seinen Rückzug aus dem DFB-Team bekannt gemacht.

Damit endet eine der erfolgreichsten und größten Nationalmannschaftskarrieren aller Zeiten. Mit Blick auf die Zukunft von Thomas Müller haben die deutschen Fans nun eine klare Forderung: Sie wollen die DFB-Legende an der Seitenlinie sehen.

Thomas Müller macht DFB-Karrierenende offiziell

14 Jahre, acht große Turniere, sämtliche Tore und Vorlagen und der große WM-Titel 2014 – Müller kann auf eine einzigartige Karriere für Deutschland zurückblicken. Kaum ein Spieler hat den deutschen Fußball in den vergangenen Jahren so sehr geprägt wie der 34-Jährige. „Ob Höhen oder Tiefen“, wie er selbst in seinem Abschiedsvideo erklärte – Müller war immer da und hat sich stets vor sein Team gestellt.

Neben seines sportlichen Mehrwertes auf dem Platz und seiner intelligenten Spielweise war er vor allem bei den großen Tieren ein enorm wichtiger Teil der Kabine. Egal, wen man fragt: Über Müller wird ausschließlich positiv gesprochen. Das können wahrlich nicht viele Profifußballer von sich behaupten.

Fans fordern künftigen Trainerposten

Auch für die Fans war Müller stets ein Vorbild und eine Identifikationsfigur – mit ihm bricht dem DFB eine enorm große Persönlichkeit weg. Doch das wollen die deutschen Anhänger noch nicht ganz akzeptieren. Deshalb haben viele von ihnen schon eine klare Vorstellung, wie man Müller weiterhin beim DFB halten könnte: als Co-Trainer von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

„Spätestens wenn er auch bei den Bayern aufhört, muss er in den Trainerstab des DFB“, fordert ein Fan auf „X“. Ein anderer sieht es ähnlich: „Müller als Co-Trainer an der Seite von Nagelsmann? Was Geileres kann man sich nicht vorstellen. Vielleicht ja schon zur WM 2026“, heißt es.

Schon zuletzt hat Müller als verlängerter Arm des Trainers fungiert. Sein Mehrwert auf dem Platz war längst nicht so groß wie der abseits des Rasens. Er hat die jungen Spieler und Neulinge an die Hand genommen, sich stets für sein Team eingesetzt und auch in schweren Momenten nie weggeduckt. Müller als Assistenzcoach bei der deutschen Nationalmannschaft wäre wohl für viele Deutsche ein echter Traum.