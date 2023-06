Die Übertragung der Bundesliga hat sich in den vergangenen Jahren extrem gewandelt. Sky und DAZN teilen sich die Spieltage, Spielzeiten werden aufgeteilt und zwischendrin gab es sogar mal Montagsspiele. Nur eine Sache blieb unverändert: die Sportschau in der ARD.

Samstagabends um 18.30 Uhr gibt es für Fußball-Fans nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie gucken das Top-Spiel des Spieltags. Oder sie sehen sich in der Sportschau die Highlights des Nachmittags an. In Zukunft könnte die zweite Option allerdings wegfallen! Für viele unvorstellbar, aber bald vielleicht Realität.

Sportschau: Neues Rechtepaket kommt

Es wäre für viele der blanke Horror und der Wegfall einer absoluten Tradition. Die derzeitigen Übertragungsrechte laufen noch bis 2025. Dann schreibt die DFL die Rechtepakete neu aus – und will wie immer noch mehr Geld generieren.

++ Sky baut Sportprogramm um – DARAUF müssen sich Kunden jetzt einstellen ++

Ein möglicher Hebel: Die Übertragung des Topspiels von den ersten Zusammenfassungen im Free-TV entkoppeln. Über diesen Plan berichtet die „Sport Bild“. So soll das Topspiel attraktiver und teurer fürs Bezahlfernsehen werden. Die Sportschau wäre hingegen der Leidtragende.

DAS könnte passieren

Denn das Top-Spiel auf einen anderen Zeitpunkt zu verlegen, ist für die DFL wohl keine Option. Schließlich findet ab 20.30 Uhr das Spitzenspiel der 2. Liga statt und auch das soll keine Sendungs-Konkurrenz haben.

Sollte es tatsächlich zur Ausschreibung eines solchen Paketes kommen, könnte das für die Bundesliga-Übertragung der Sportschau bedeuten, dass sie später, gekürzt oder nun noch im Internet ausgestrahlt wird!

Sportschau: Es geht um viel Kohle

Wie viel Geld auf dem Spiel steht, zeigt die Tatsache, dass Sky allein für die Rechte am Top-Spiel bis zu 200 Millionen Euro zahlen soll. Dennoch wäre eine Veränderung der Sportschau für viele Fans wohl ein weiteres Signal, dass die DFL den Kontakt zu ihnen verliert.

Noch mehr spannende Nachrichten gibt es hier:

Die ARD wollte sich zu dem Sachverhalt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bisher nicht äußern.