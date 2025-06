Spanien – Frankreich: UEFA-Entscheidung offiziell! Jetzt darf es jeder wissen

Vier Mannschaften, ein Ziel: die Nations League zu gewinnen. Neben Deutschland – Portugal heißt das zweite Halbfinale Spanien – Frankreich. Beide Nationen haben diesen Wettbewerb schon einmal gewonnen, wollen nun jedoch das erste Land sein, das die Nations League zweimal gewinnen kann. Zudem gehen die Spanier als Titelverteidiger in das Final-Four-Turnier.

Am Donnerstag (5. Juni) treffen Spanien und Frankreich in der Stuttgarter MHP Arena aufeinander. Das Finale am Sonntag (8. Juni) wird dann in München ausgetragen. Vor der Partie Spanien – Frankreich hat die UEFA nun eine wichtige Entscheidung offiziell verkündet. Die betrifft beide Mannschaften gleichermaßen.

Spanien – Frankreich: Schiedsrichter offiziell verkündet

Sowohl Portugal, die gegen das DFB-Team ranmüssen, als auch Spanien und Frankreich haben die Nations League bereits einmal gewonnen, Deutschland greift zum ersten Mal nach dieser Trophäe. Für das Spiel Deutschland – Portugal hat die UEFA bereits den Schiedsrichter bekannt gegeben, jetzt folgt auch der Unparteiische für das zweite Halbfinale.

Das Duell der Spanier gegen die Franzosen leitet der erfahrene Schiedsrichter Michael Oliver. Der Engländer hat in seiner Karriere bisher unter anderem 398 Premier-League-Partien, 39 Champions-League-Matches, sieben EM- und drei WM-Spiele gepfiffen. Bei der EM 2024 pfiff Oliver unter anderem ein Spanien- und ein Frankreich-Spiel. Beide Teams gewannen unter Oliver – es kann also auf beiden Seiten als gutes Omen gewertet werden.

++ Deutschland – Portugal: UEFA-Entscheidung gefallen – DFB-Star wird kreidebleich ++

In der laufenden Saison pfiff er die Franzosen auch in der Nations League – im Viertelfinale gegen Kroatien (7:4 n.E.). Eine Partie der Spanier begleitete Oliver in der laufenden Spielzeit noch nicht.

Alle Augen auf das Star-Duell

Wenn Spanien und Frankreich aufeinander treffen, fällt der Blick vor alle auf zwei Spieler: Lamine Yamal und Kylian Mbappe. Die beiden Akteure sind die großen Stars ihrer Mannschaft. Es ist ein weiteres direktes Duell der beiden – mit dem FC Barcelona und Real Madrid trafen sie in dieser Saison bereits viermal aufeinander. Mbappe und Real verloren jedes einzelne Spiel. Der Franzose traf jedoch fünfmal gegen die Katalanen, während Yamal mit einer sauberen Bilanz und fünf Torbeteiligungen aus des El Clasicos herausging.

Weitere News:

Spanien – Frankreich ist also das fünfte direkte Duell der beiden in dieser Spielzeit. Kann Yamal seine weiße Weste ausbauen oder schlägt Mbappe mit seinen französischen Teamkollegen zurück?