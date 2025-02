Sky: Paukenschlag! Top-Kommentator Wolff Fuss macht es offiziell

Erst vor einigen Tagen durfte sich Sky über eine ganz besondere Vertragsverlängerung freuen: Die beliebteste Stimme Deutschlands bleibt beim Pay-TV-Sender. Wolff Fuss wird auch weiterhin die Spitzenspiele kommentieren. Bis 2029 hat er unterschrieben.

Nun stellte sich die Frage, wie es im Free-TV für Fuss weitergeht. Abgesehen von Sky kommentiert der Star-Kommentator auch noch bei anderen Sendern. Auch hierfür hat Fuss nun seine Zukunft geklärt.

Sky: Wolff Fuss wechselt den Sender

Neben den Sky-Spielen war Wolff Fuss bisher auch immer wieder bei Sat.1 zu hören. So kommentierte der 48-Jährige Partien aus der Fußball-Bundesliga, 2. Liga, die Relegation und auch den Supercup. Ab Juli 2025 wird der Top-Kommentator zu einem anderen Free-TV-Sender wechseln.

Fuss wechselt nämlich zu RTL! Der Privatsender wird ihn bei den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft sowie Europapokalübertragungen aus Europa und der Conference League einbeziehen. Dafür war bisher Marco Hagemann tätig.

„Ich freue mich, ab der kommenden Saison Teil der RTL-Fußball-Familie zu sein“, sagt Fuss. „Die Zusammenarbeit habe ich ja schon im vergangenen Sommer im Rahmen der Europameisterschaft kennen und schätzen gelernt. Mit genau diesem Enthusiasmus werden wir die Spiele der Nationalmannschaft und im Europapokal in die heimischen Wohnzimmer transportieren. Für mich wird das auch eine Rückkehr in den internationalen Vereinsfußball. Es wird herrlich!“

Von Sat.1 zu RTL

Bei RTL war der Sky-Kommentator bereits während der Europameisterschaft 2024 zu hören. Im Rahmen einer Kooperation mit MagentaTV kommentierte Fuss einige Partien mit TV-Experte Lothar Matthäus.

„Wolff Fuss ist mit seiner unverkennbaren Art aus Fachkompetenz und Emotionalität seit über 25 Jahren die unverwechselbare Stimme des Fußballs in Deutschland. Nachdem wir ihn bereits bei unserer Heim-EM am RTL-Mikro erleben durften, wird Wolff Fuss künftig die Top-Spiele und Fußball-Highlights im RTL-Programm begleiten. Wir freuen uns sehr, mit Wolff Fuss einen der prägendsten Fußballkommentatoren Deutschlands bei RTL an Bord zu haben“, sagt RTL-Sportchef Frank Robens zur Verpflichtung.

Bis 2028 hat RTL die Rechte an den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League und zu den Qualifikationsspielen der Weltmeisterschaft sowie Europameisterschaft. Der Privatsender aus Köln hat zudem die TV-Rechte der Europapokal-Wettbewerbe bis 2026/27.