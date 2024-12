Sky: Nach Rechte-Beben – Mega-News für den Pay-TV-Sender

In Fußball-Deutschland ist es aktuell DAS Thema: die Bundesliga-Rechtevergabe. So soll Sky den Samstag-Nachmittag verlieren, darf aber weiterhin die Einzelspiele und das Samstagabend-Topspiel sowie die Freitags-Begegnungen überragen (DER WESTEN berichtete).

Doch neben dem Rechte-Poker gibt es auch noch andere gute Nachrichten für Sky. Der Pay-TV-Sender darf sich freuen. Ausgerechnet die Bundesliga mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund lässt das Unternehmen jubeln.

Sky: Top-Spiel mit Mega-Quoten

Es war das erwartete Topspiel, und es erfüllte seine Erwartungen: Borussia Dortmund und der FC Bayern München lieferten sich eine spannende Begegnung. Nachdem der BVB in der 1. Halbzeit in Führung gehen konnte, brauchte der Rekordmeister lange, um zurückzukommen. Erst in der Schlussphase gelang dem FCB der Ausgleichstreffer. Über die Partie jubelte auch Sky.

Auch interessant: Sky, DAZN & Co.: Nächster Rechte-Hammer – auch dieses Paket wechselt den Besitzer

1,59 Millionen Menschen schalteten zum Anstoß ab 18.30 Uhr ein. Die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen lag dabei bei 570.000. Am Samstag war nur die Tagesschau um 20 Uhr erfolgreicher. Der Pay-TV-Sender freut sich damit über 17,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Ein mehr als nur starker Wert.

Aber es war nicht nur das Topspiel, das gute Quoten am Samstag einbrachte. Zur Konferenz und zu den Einzelspielen schalteten 1,19 Millionen Menschen ein. Das ist ein Marktanteil von 21,4 Prozent beim jungen Publikum. Zudem kamen noch 230.000 Menschen zum Zweitliga-Topspiel zwischen Darmstadt und Münster dazu. Auch das Qualifying und das Sprintrennen der Formel 1 errichten mit 3,5 und 2,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum starke zahlen.

Rechte-Vergabe sorgt für Wirbel

Der Tagesmarktanteil von Sky erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gute 4,1 Prozent. Damit war der Pay-TV-Sender vor Kabel Eins. Nachrichten, die sicherlich für gute Laune sorgen werden, nachdem erste Infos aus der Bundesliga-Rechtevergabe durchgesickert waren.

Mehr Nachrichten für dich:

Demnach verliert Sky die beliebte Konferenz, die das Unternehmen selbst erfunden hat. DAZN hat bei diesem Paket den Zuschlag bekommen. Die ganze Übersicht zum Rechte-Poker kannst du hier nachlesen.