Sky: Jetzt ist es offiziell! Pay-TV-Sender mit großer Rechte-Verkündung

Wenn es darum geht, sich die besten TV-Rechte zu sichern, gehört Sky stets zu den Kandidaten. Der Pay-TV-Sender bekommt auch oft den Zuschlag, hat für seine Kunden eine große Auswahl an Sportarten.

Jetzt hat das Unternehmen aus Unterföhring weitere gute Nachrichten für alle Fußballfans. Sky wird nämlich ein Spiel übertragen, dem sehr viele Anhänger entgegenfiebern. Die Begegnung gibt es sogar kostenlos zu sehen!

Sky überträgt Revierderby zwischen BVB und Schalke

Borussia Dortmund gegen Schalke 04: Es ist die Mutter aller Derbys. Jahrelang duellierten sich die beiden Erzrivalen in der Bundesliga, gehörten stets zu den Mannschaften, die international am Start waren. Und auch Sky freute sich über große Einschaltquoten. Doch aufgrund des Absturzes der Königsblauen wird es wohl noch eine Weile dauern, bis die beiden Teams wieder aufeinandertreffen.

Dafür gibt es das Spiel seit dieser Saison auch bei den Frauen. Beide Vereine trafen erstmals in der Frauen-Westfalenliga aufeinander. Das Hinspiel ging mit einem torlosen Remis zu Ende. Jetzt steht das Rückspiel an. Zur Freude der Fans wird die Partie im Free-TV zu sehen sein.

Sky überträgt das Frauen-Derby zwischen dem BVB und Schalke im TV und im kostenlosen Livestream. Anstoß ist am Sonntag (27. April) um 15 Uhr. Die Übertragung beim Pay-TV-Sender beginnt um 14.55 Uhr. Zudem können Zuschauer auch auf YouTube das Spiel sehen.

Heißes Derby wird erwartet

Gut für Sky: Da der BVB tags zuvor in Hoffenheim spielt und die Zweitliga-Partie der Königsblauen rund 20 Minuten nach dem Anpfiff der Frauen-Begegnung zu Ende geht, dürften viele Zuschauer einschalten. Schließlich ist es ein Topspiel zwischen dem Tabellenersten und Zweiten der Westfalenliga.

Die Dortmunder liegen vier Spieltage vor dem Ende mit einem Punkt vor Schalke an der Tabellenspitze. Nur der Meister steigt am Saisonende in die Regionalliga auf. Der Tabellenzweite muss es dann in der kommenden Saison versuchen. Die Partie findet im Stadion Rote Erde statt. 10.000 Zuschauer haben bereits ihre Tickets gekauft, das Spiel ist seit Wochen ausverkauft.