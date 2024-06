Serbien – England: Fans kommen in Gelsenkirchen an – sie trauen ihren Augen kaum

Die ersten Spiele bei dieser EM 2024 wurden schon ausgetragen, viele Tore sind auch schon gefallen. Auch bei den Fans von Serbien und England ist die Vorfreude auf den Auftakt ins Turnier groß.

Es ist zudem auch das erste EM-Spiel in Gelsenkirchen. Als die Fans von Serbien und England in der Ruhrpott-Stadt ankommen, fallen sie aus allen Wolken. Sie können nicht glauben, was sie sehen.

Serbien – England: Fans mit Knallhart-Urteil zu Gelsenkirchen

Dass Gelsenkirchen nicht unbedingt zu den schönsten Städten in Deutschland gehört, ist hier im Lande jedenfalls bekannt. In Europa scheint das allerdings nicht so der Fall zu sein. Dennoch finden in der Ruhrpott-Stadt einige EM-Spiele statt, da die Veltins-Arena zu den modernsten Stadien Deutschlands gehört. Den Anfang macht die Partie zwischen Serbien und England am Sonntag (16. Juni, 21 Uhr).

Schon seit Tagen sind einige Fans der beiden Nationen in Gelsenkirchen. In den sozialen Netzwerken erzählen sie, was sie von der Stadt halten. Ein Engländer beispielsweise bezeichnet die Großstadt aus dem Ruhrgebiet als Drecksloch (hier mehr dazu). Viele andere Fans stimmen ihm zu.

Ein anderer Fan, der auf X (ehemals Twitter) mehr als 400.000 Follower hat, schreibt über die Stadt: „Gelsenkirchen ist die wahrscheinlich ruhigste und langweiligste Stadt, die ich in meinem Leben jemals besucht habe.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schalke-Fans und Gelsenkirchener reagieren

Solche oder ähnliche Sprüche sind die Gelsenkirchener schon lange gewohnt. Unter den zahlreichen Beiträgen der Serbien und England-Fans kommentieren auch viele Schalker, die natürlich zu der Stadt ihres Lieblingsvereins halten. Teilweise nehmen die königsblauen Anhänger die Schimpftiraden mit Humor. Andere wiederum schießen gegen die Engländer beispielsweise zurück.

„Die regen sich wirklich über die Hässlichkeit von Gelsenkirchen auf, während jede Stadt von denen noch hässlicher ist“, „Es sieht beschissen, regnerisch und grau aus. Sollten sich die Engländer nicht wie zu Hause fühlen?“ und „Es sieht wie England aus, oder?“, antworten viele Deutsche unter dem Beitrag des Engländers, der die Stadt als Drecksloch bezeichnete.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was wohl die anderen vier beziehungsweise sechs Nationen zu Gelsenkirchen sagen werden? Drei weitere Spiele werden in GE noch stattfinden. Am 20. Juni Spanien gegen Italien, am 26. Juni Georgien gegen Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo und am 30. Juni ein Achtelfinalspiel.