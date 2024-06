Schweiz – Italien im Live-Ticker: Schock vor Achtelfinal-Knaller! UEFA mit bittere Strafe

Jetzt wird es so richtig heiß! Die K.o.-Phase der EM 2024 steht an und die Achtelfinals starten mit einem echten Kracher! Die Schweiz trifft im Prestige-Duell auf Italien und kämpft um den Einzug in das Viertelfinale.

Während die Schweiz in der Gruppenphase durchweg überzeugen konnte, hatte die Squadra Azzurra bei der EM 2024 bisher mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Erst in letzter Sekunde sicherte sich Italien das Achtelfinal-Ticket. Das Duell verspricht eine Menge Spannung.

Schweiz – Italien im Live-Ticker: Hier alle Highlights

Wer gewinnt das Nachbarschaftsduell? Wer zieht ins Viertelfinale ein? Einen wirklichen Favoriten oder einen Underdog gibt es in diesem Spiel wohl kaum, auch wenn die Schweiz bis dato mehr überzeugen konnte. Wir begleiten für dich Schweiz – Italien im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Highlight, kein Tor, keine strittige Entscheidung.

Schweiz – Italien -:- (-:-)

Tore: /

15.08 Uhr: Vor allem die italienischen Fans dürften eine Menge von ihrem Team erwarten. Die bisherigen Leistungen bei dieser EM waren recht dürftig – das soll und muss sich gegen die Schweiz ändern. Ansonsten droht dem amtierenden Europameister das Achtelfinal-Aus.

14.00 Uhr: Und auch auf Schweizer Seite gibt es schon vor Anpfiff bittere News! Die UEFA hat den Schweizer Fußballverband zu einer Geldstrafe von 91.000 Franken (umgerechnet: 94.000 Euro) verdonnert. Der Grund dafür: Fans hatten im Laufe der Vorrunde mehrfach Getränkebecher auf das Spielfeld geworfen. Das wird dem Verband nun zum Verhängnis.

Daher richtet sich der SFV dringlich an die eigenen Fans: „Spieler und Staff der Nati sind überwältigt vom großartigen und lautstarken Support in den ersten drei Spielen und wissen es wahnsinnig zu schätzen, dass ihr auf den Rängen Vollgas gebt. Danke, merci, grazie, Grazcha fich! Eine Bitte dennoch: Wir haben Meldungen erhalten, wonach mehrere Fans von Bechern am Kopf getroffen wurden und dabei Verletzungen erlitten. Und die Geschichte mit den hohen Bußen habt ihr bestimmt auch gelesen. Bitte verzichtet deshalb auf das Werfen von Gegenständen.“

13.38 Uhr: Bei den Italienern könnte es defensiv zur XXL-Rotation kommen. Denn beide Innenverteidiger drohen auszufallen. Shootingstar Ricciardo Califiori fehlt gesperrt und auch Abwehrchef Alessandro Bastoni könnte fehlen – der 25-Jährige kränkelt und schlug sich bis zuletzt mit Fieber herum. Eine Entscheidung bezüglich eines Einsatzes ist noch nicht gefallen, sein Ausfall wäre jedoch ein herber Schlag für die Squarda Azzurra.

13.15 Uhr: Schiedsrichter der Partie wird der Pole Szymon Marciniak sein. Marciniak hat bei der laufenden EM bisher ein Vorrundenspiel gepfiffen – den 2:0-Sieg von Belgien gegen Rumänien. Erst vor wenigen Monaten sorgte er für einen großen Skandal: Beim Champions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und dem FC Bayern pfiff er ein reguläres Tor der Bayern zu früh zurück.

Samstag, 29. Juni, 12.30 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zu der Achtelfinalpartie Schweiz – Italien. Beide Mannschaften sind heiß, beide Mannschaften wollen unbedingt ins Viertelfinale der EM 2024. Um 18 Uhr ist Anstoß, gespielt wird im Berliner Olympiastadion.