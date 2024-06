Schottland – Ungarn: Tor in letzter Minute ++ Schock-Szene dämpft die Freude

Alle Teams haben zwei Spiele absolviert, jetzt geht es in die richtig heiße Phase der Gruppenphase: Am letzten Spieltag entscheidet sich in vielen Gruppen, wer weiterkommt, zittern muss und rausfliegt. Bei Schottland gegen Ungarn (23. Juni, 21 Uhr) könnte es daher dramatisch werden.

Während Deutschland und die Schweiz um den Gruppensieg spielen, kann bei Schottland – Ungarn der Sieger ebenfalls vom Achtelfinale träumen. Denn die vier besten Gruppendritten kommen weiter. Bei einem Remis wird es das für beide Teams wohl gewesen sein.

Schottland – Ungarn im Live-Ticker

Darf Schottland als Gruppendritter weiterträumen oder kann Ungarn die ersten Punkte holen und sich ebenfalls Hoffnungen auf das Achtelfinale machen? Ab 21 Uhr wissen wir mehr. In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Schottland – Ungarn 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Csobath (90+10.)

DAS SPIEL IST AUS! Was für eine irre Schlussphase. Ungarn gewinnt noch mit 1:0 und schiebt sich in der Tabelle an Schottland auf Platz drei vorbei. Die Schotten sind am Boden zerstört.

90+10. TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR FÜR UNGARN! Unfassbar. In der zehnten Minute der Nachspielzeit trifft Csobath zum 1:0. Schottland ist geschockt!

90+7. Während hier noch paar Minuten gespielt werden, gibt es gute Nachrichten um Varga: Der ungarische Profi ist wach, ansprechbar und auf dem Weg zum Krankenhaus.

90. Aufgrund der langen Behandlung werden zehn Minuten nachgespielt!

85. Fußball wird mittlerweile auch wieder gespielt und die letzten Minuten laufen hier. Schottland braucht unbedingt drei Punkte, um vom Achtelfinale träumen zu dürfen.

74. Varga wird jetzt mit der Trage vom Feld getragen und vermutlich in ein Krankenhaus gebracht.

69. Oje! Im schottischen Strafraum sind Torwart Gunn und Ungarns Varga zusammengestoßen. Sofort eilen Ordner und Ärzte herbei. Mit Sichtschutz wird der Profi gerade behandelt. Bange Blicke im Stadion. Es ist sehr still geworden.

46. Weiter geht’s in Stuttgart. Auf beiden Seiten gab es keine Wechsel.

HALBZEIT! Das waren die ersten 45 Minuten. Es ist ein hitziges Duell. Die Schotten begangen stark, doch dann wurde Ungarn immer besser. Ein 0:0 hilft aktuell beiden Teams nicht. Deshalb wird es nach dem Seitenwechsel sicherlich offensiver.

30. Wichtige Nachricht aus dem Parallelspiel: Schweiz führt gegen Deutschland. Schottland kann also nicht mehr Zweiter werden. Von dem Treffer haben auch die Fans im Stadion mitbekommen. Es herrscht ein wenig Enttäuschung bei den Schotten.

1. Los geht’s. Ungarn stößt die erste Halbzeit an.

20.55 Uhr: Gleich geht es los. Vorher gibt es die Hymnen der beiden Länder.

20.09 Uhr: Die Aufstellungen sind da. So beginnt Schottland: Gunn – Hendry, Hanley, McKenna – Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson, McGinn, McTominay – Adamas. Und so starten die Ungarn: Gulacsi – Bolla, Orban, Dardai – Botka, Styles, Schäfer, Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Varga

19.15 Uhr: Das Spiel gibt es nicht im Free-TV. Hier gibt es alle Informationen.

18.33 Uhr: Während Ungarn bisher beide Partien gegen die Schweiz (1:3) und Deutschland (0:2) verloren hat, konnten die Schotten immerhin einen Punkt gegen die Schweizer (1:1) holen. Die Situation ist also klar: Gewinnt Schottland, stehen die Chancen gut, als einer der vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale einzuziehen. Für Ungarn würden dann ebenfalls Hoffnungen bestehen. Trainer Marco Rossi sagt: „Wir sind mathematisch nicht aus der EM ausgeschieden, und im letzten Spiel werden wir alles versuchen, um zu gewinnen.“

Sonntag, 23. Juni, 18 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag. Es steht der dritte und letzte Gruppenspieltag bei dieser Europameisterschaft an. Den Anfang machen Schottland – Ungarn und Deutschland – Schweiz.