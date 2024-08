Sat.1: Kurz nach dem Start der 2. Bundesliga geht die Nachricht rum

Endlich geht die Fußball-Saison in Deutschland wieder los! Den Anfang machte die 2. Bundesliga am Freitag (2. August) bei Sat.1 mit dem Top-Spiel zwischen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und dem Hamburger SV.

In einer packenden Partie konnten die Hamburger die ersten drei Punkte für sich entscheiden. Wichtig für Sat.1 sind anschließend die Nachrichten, die es nach Schlusspfiff gab. Für den TV-Sender sind es keine guten News.

Sat.1: Zweitliga-Auftakt ohne Chance gegen Olympia

Aktuell laufen die Olympischen Spiele in Paris. Und die sind für viele Zuschauer anscheinend interessanter, das zeigen auch die Quoten. Während ARD, ZDF und Eurosport sich darüber freuen, leidet die Konkurrenz darunter. Dazu zählt unter anderem Sat.1, wo der Zweitliga-Auftakt zu sehen war.

Das Eröffnungsspiel zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV hatte zwar gute Quoten, allerdings liegen diese deutlich hinter den Werten der Vorsaison. Damals schalteten mehr als drei Millionen Menschen ein, als der HSV und Schalke 04 sich gegenüberstanden.

Zu diesem Saisonauftakt erreichte der TV-Sender lediglich 1,47 Millionen Zuschauer in der 1. Hälfte. Nach dem Seitenwechsel waren es immerhin 1,53 Millionen Zuschauer. An Marktanteile von mehr als 20 Prozent in der Spitze war in der Zielgruppe zudem nicht zu denken.

Bittere News für TV-Sender ohne Olympia

Stattdessen musste sich Sat.1 mit 8,7 und 9,2 Prozent Marktanteile zufriedengeben. Für den Sender ist es zwar weiterhin klar über dem Senderschnitt, doch bei solch einem Saisonauftakt mit zwei absoluten Traditionsvereinen im deutschen Fußball habe man sich sicherlich mehr erhofft. Bei Sky schalteten parallel 390.000 Fans ein. Das ist ein Marktanteil von 3,7 Prozent.

Nach dem Spiel waren die meisten Fans bei Sat.1 auch schnell wieder weg. Ab ca. 22.28 Uhr erreichte der Sender nur noch 520.000 Zuschauer mit einem Marktanteil von 3,9 Prozent in der Zielgruppe.

Ob Sky am Samstag (3. August) und Sonntag (4. August) weiterhin unter Olympia leiden muss? Das Topspiel zwischen Schalke und Braunschweig um 20.30 Uhr wird zudem noch auf Sport 1 übertragen.