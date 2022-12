Samuel Eto’o sorgt für WM-Skandal! Tritt-Opfer verrät: Diese Frage ließ den Weltstar durchdrehen

Skandal bei der WM 2022! Weltstar Samuel Eto’o ist durchgedreht und hat vor dem Stadion 974 einen Youtuber attackiert. Vor laufender Kamera griff er den Mann an, rammte ihm das Knie an den Kopf. Doch was ließ den Weltstar so durchdrehen?

Das Opfer persönlich bringt jetzt Licht ins Dunkel. In einem Video spricht der Algerier Said Mamoni über den Vorfall – und verrät, welche Frage bei Samuel Eto’o plötzlich alle Sicherungen durchbrennen ließen.

Samuel Eto’o rastet aus: Diese Frage war der Grund

Erschütternde Szene nach Brasilien – Südkorea bei der WM 2022. Ein Reporter der US-Zeitung „La Opinion“ filmte am Montagabend live einen Wutausbruch von Superstar Samuel Eto’o. Beim kamerunischen Ex-Profi und heutigen Verbandspräsidenten waren von einem auf den nächsten Moment alle Sicherungen durchgeknallt.

In einem Augenblick scherzte der 41-Jährige noch mit Fans, gab Selfies und Autogramme. Dann kippte die Stimmung plötzlich. Eto’o drückte einem Nebenmann sein Handy in die Hand, stürmte auf einen Mann mit Kamera zu und war nicht mehr zu besänftigen. Trotz mehrfacher Versuche, ihn zurückzuhalten, erwischte er den Mann und rammte ihm das Knie an den Kopf.

Verbandspräsident Eto’o tritt algerischen Youtuber

Der Mann stürzte, verletzte sich offenbar nicht schlimmer und stand wieder auf. Was hatte Samuel Eto’o so in Rage versetzt? Das Opfer selbst verrät jetzt den Hintergrund. Der Youtuber aus Algerien äußerte sich in einem Video auf der Polizeiwache zum WM-Skandal.

„Als ich ihn filmte, fragte ich ihn: ‚Habt ihr den Schiedsrichter Gassama bestochen?‘ Das machte ihn wütend und sofort attackierte er mich brutal. Er hat mich geschlagen, meine Kamera und Mikrofon kaputt gemacht. Ich bin bei der Polizei und werde ihn anzeigen. Er hat mich auf die Brust, am Hals und ins Gesicht getroffen.“

Opfer Said Mamoni erklärt Hintergründe

Mit seiner brisanten Frage spielte der Youtuber Namens Said Mamoni auf das entscheidende WM-Qualifikationsspiel von Kamerun und Algerien an. Mit einem 2:1 hatte Kamerun das Ticket für die WM 2022 gelöst, während Algerien in die Röhre schaute. Beim unterlegenen Team und seinen Fans sorgten mehrere umstrittene Entscheidungen von Schiedsrichter Bakary Gassama aus Gambia für Empörung und schwere Vorwürfe.

Mit denen hatte Said Mamoni Kameruns Verbandspräsident frech konfrontiert – und sofort zur Weißglut getrieben. Das wird Folgen haben. Der Algerier kündigte an, Samuel Eto’o anzuzeigen.