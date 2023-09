Wiesbaden – Schalke: Nicht nur bei S04 – schlechte Nachrichten auch für den SV Wehen

Der eine Klub hat in den ersten vier Spielen sieben Punkte geholt und ist aktuell auf Platz sieben. Deutlich schlechter sieht es beim anderen Verein mit nur drei Zählern aus. Den besseren Start in die neue Saison in der 2. Bundesliga hatte der SV Wehen Wiesbaden, während der FC Schalke 04 bislang mehr als nur enttäuschte.

Nun treffen Wiesbaden und Schalke am Samstag (2. September, 13 Uhr) am 5. Spieltag aufeinander. Der S04 braucht dringend ein Erfolgserlebnis, hat aber große Personalsorgen. Doch auch beim SV Wehen fallen Leistungsträger aus.

Wiesbaden – Schalke: Personalsorgen bei beiden Klubs

Die Saison ist noch jung und beim FC Schalke 04 brennt schon der Baum. Schlechter Start, Unruhe im Team und jetzt steht das wichtige Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden an. Cheftrainer Thomas Reis ist gefordert, vor der Länderspielpause drei wichtige Punkte zu holen.

Allerdings hat der S04-Coach große Personalprobleme. Dominick Drexler (Faserriss), Leo Greiml (Kreuzbandriss), Justin Heekeren (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Kenan Karaman (Faserriss), Bryan Lasme (Muskelverletzung), Sebastian Polter (Risswunde), Ron Schallenberg (Rotsperre) und Tomas Kalas (Trainingsrückstand) werden nicht zur Verfügung stehen.

Zudem wurde Ersatzkeeper Ralf Fährmann von Reis suspendiert (hier mehr dazu). Zahlreiche Ausfälle also bei den Königsblauen. Wie könnte Reis also starten? Eine mögliche Startaufstellung wäre: Müller – Brunner, Baumgartl, Kaminski, Ouwejan – Tempelmann, Tauer – Ouedraogo – Kozuki, Terodde, Mohr.

Leistungsträger fehlen beim SV Wehen

Aber nicht nur bei Schalke fallen wichtige Spieler aus, auch beim SV Wehen fehlen Leistungsträger. Besonders bitter sind die Ausfälle von Martin Angha und Hyun-ju-Lee. Beide Profis sind absolute Stammspieler und kassierten im letzten Spiel gegen den 1. FC Nürnberg die Gelb-Rote Karte. Keanan Bennetts (Muskelbündelriss), John Iredale (Kapselverletzung am Knie) und Keeper Noah Brdar (Handbruch) fallen zudem aus.

Die voraussichtliche Aufstellung der Hessen könnte lauten: Stritzel – Mockenhaupt, Mathisen, Carstens – Goppel, Fechner, Heußer, Rieble – Froese, Günther – Prtajin.