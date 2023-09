St. Pauli-Star enthüllt vor Schalke-Duell bittere Details – „Ein Tiefschlag“

Der 20. April 2021 war einer der schwärzesten Tage in der Geschichte des FC Schalke 04. Nach dem 0:1 bei Arminia Bielefeld stand der erste Abstieg seit 30 Jahren fest. St. Pauli-Star Marcel Hartel war an diesem Tag hautnah dabei, sah die Partie von der Bank aus.

Jetzt, zweieinhalb Jahre später, trifft Marcel Hartel wieder auf dem FC Schalke 04 – dieses Mal aber mit dem FC St. Pauli. Vor dem Duell erinnert sich der 27-Jährige im Interview mit DER WESTEN zurück an das Abstiegsspiel von S04 gegen Bielefeld und enthüllt bittere Details.

St. Pauli-Star Hartel erinnert sich an Abstiegsdrama zurück

Das 0:1 an einem Dienstagabend in Bielefeld werden die Fans des FC Schalke 04 nie so richtig vergessen. Auf der Couch zuhause sahen sie, wie ihre Stars den Abstieg nicht mehr verhindern konnten. Fabian Klos‘ Tor reichte der Arminia zum Sieg und besiegelte Schalkes Abstieg.

An diesem Tag war Marcel Hartel mittendrin, saß bei Bielefeld auf der Bank. Im Gespräch mit DER WESTEN erinnert sich der 27-Jährige zurück: „Natürlich wusste man, dass Schalke nach dem Spiel absteigen könnte. Für uns war es wichtig, dass wir die drei Punkte geholt haben. Aber es war auch für die Schalker Fans und für den Verein ein Tiefschlag, weil sie ab dem Zeitpunkt wussten, dass es in die 2. Liga geht.“

Hartel berichtet: „Man konnte die Emotionen und das Gefühl der Schalker wahrnehmen. Es hat mir in dem Fall, weil es auch ein großer Verein ist, ein bisschen leidgetan.“

Statt Bundesliga mit Bielefeld: Hartel-Wechsel zu Pauli

Während der FC Schalke 04 den Gang in die 2. Bundesliga antreten musste, schaffte Bielefeld den Klassenerhalt. Hartel aber ging ebenfalls in zweite Liga, wechselte zum FC St. Pauli. Dort ist er seit dem absoluter Stammspieler und wird aller Voraussicht nach auch gegen den FC Schalke 04 auf dem Platz stehen.

