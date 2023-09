FC Schalke 04: Fans kommen die Tränen – dieser Anblick tut richtig weh

Dienstag oder Mittwoch – da spielt der FC Schalke 04 seit Jahren nur noch, wenn englische Woche ist oder eine Runde im DFB-Pokal ansteht. Champions League? Davon können die S04-Anhänger nur träumen.

Als am Mittwoch (20. September) jetzt Union Berlin in der Champions League bei Real Madrid zu Gast war und die Fans zuvor durch die Straßen der spanischen Hauptstadt pilgerten, kam dem ein oder anderen Anhänger des FC Schalke 04 ein Tränchen. Für sie ist es nur schwer zu ertragen, dies zu sehen.

FC Schalke 04: Fans schwelgen in Erinnerungen

Tausende Fans ziehen in Vereinsfarben durch die Straßen einer europäische Großstadt pilgern, den ganzen Tag gemeinsam feiern und schließlich zum Stadion marschieren – es sind Bilder, die man immer wieder sieht, wenn deutsche Mannschaft in der Champions League unterwegs sind. Jahrelang durften diese besondere Erfahrung auch die Anhänger des FC Schalke 04 machen.

+++ St. Pauli – Schalke: Vor Top-Duell seiner Ex-Klubs – Burgstaller macht klare Ansage +++

Jetzt wo sie die Fans von Eisern Union in Madrid sehen, kommen die alten Gefühle wieder hoch. 2014 und 2015 waren die Schalker selbst dort, erlebten unglaubliche Nächte. Bis heute denken zahlreiche Schalker gerne an den Fanmarsch von Madrid zurück.

„Bereist Europa und genießt es!“

Den Fans von Union Berlin aber gönnt man es auf Schalke. „Bereist Europa und genießt es!“, schreibt ein Anhänger. Ein Anderer meint: „Damals waren wir es, heute 1. FC Union Berlin. Mega und Respekt. FC Schalke 04 wird da zig Jahre nicht mehr hinkommen.“

+++ FC Schalke 04: Fans träumen von Knaller-Rückkehr – jetzt meldet sich der Spieler selbst +++

Der FC Schalke 04 lief am 12. März 2019 zum letzten Mal in der Champions League auf. Damals verlor man im Achtelfinal-Rückspiel mit 0:7 gegen Manchester City. Seit dem hat sich Königsblau weit von der Champions League entfernt, versucht sich gerade vom erneuten Abstieg in die 2. Bundesliga zu erholen.

Das könnte dich auch interessieren:

Union Berlin ist genau den umgekehrten Weg. Der kleine Klub aus der Hauptstadt ist erst 2019 in die Bundesliga aufgestiegen, hat sich Jahr für Jahr gesteigert und spielt in dieser Saison zum allerersten Mal in der Champions League.