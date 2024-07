SSVg Velbert – FC Schalke 04 im Live-Ticker: Doppelpack beim Debüt – Neuzugang überzeugt bei S04-Schützenfest

Rein in die neue Saison – heute geht es für den FC Schalke 04 so richtig los. Das erste Testspiel der Sommervorbereitung steht an: Königsblau ist bei einem Oberligisten zu Gast. Im Spiel SSVg Velbert – FC Schalke 04 möchten die Knappen ein gutes Gefühl für die kommenden Wochen sammeln.

Das Spiel SSVg Velbert – FC Schalke 04 wird vor allem für Königsblau besonders interessant: Zum ersten Mal wird die komplett neu zusammengestellte Mannschaft gemeinsam auf dem Platz spielen. Neun externe Neuzugänge, ein Dutzend Spieler aus der Knappenschmiede und drei Leih-Rückkehrer – der Kader hat bereits einen XXL-Umbruch hinter sich.

SSVg Velbert – FC Schalke 04 im Live-Ticker:

Kann der FC Schalke 04 mit einem guten Gefühl und einem passenden Ergebnis in die Sommervorbereitung starten? Wie präsentiert sich die neue Schalker Mannschaft? Alle Infos, alle Highlights, alle Tore und alle strittigen Szenen bekommst du hier im Live-Ticker. Viel Spaß!

SSVg Velbert – FC Schalke 04: 0:7 (0:2)

Tore: 0:1 Polter (9.), 0:2 Younes (35.), 0:3 Sylla (62.), 0:4 Sylla (67.), 0:5 Lasme (71.), 0:6 Kalas (75.), 0:7 Karaman (83.)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

19.54 Uhr: Damit endet unser Live-Ticker für den ersten S04-Test. Einen schönen Abend, bis dahin!

ENDE: Und dann ist Schluss! Königsblau siegt im ersten Testspiel des Jahres mit 7:0 und feiert so einen guten Einstand in die Vorbereitung. Besonders in Halbzeit zwei sah das phasenweise schon recht gut aus – darauf wird Geraerts aufbauen wollen. Am Wochenende ist S04 bei einem Blitzturnier in Meppen zu Gast.

82. Minute: Jetzt darf der Kapitän ran. Karaman tritt nach einer herrlichen Vorarbeit von Seguin zum 7:0. Jetzt feiert S04 in Ratingen ein Schützenfest und noch sind knapp zehn Minuten auf der Uhr.

74. Minute: Und Königsblau macht weiter – Kalas trifft nach einer Ecke zum 6:0. Das halbe Dutzend ist voll – ein überzeugender Auftritt in Halbzeit zwei.

72. Minute: Und dann folgt der fünfte Treffer. Nun darf auch der zweite französische Stürmer ran. Lasme vollendet einen guten Angriff zum 5:0 – jetzt wird es sehr deutlich.

70. Minute: Das ist natürlich ein perfekter Auftakt für den 24-Jährigen, der erst vor zwei Tagen ins S04-Training eingestiegen ist.

67. Minute: Und Sylla legt gleich das zweite Tor hinterher. Donkor schließt ab, der Keeper kann nur abklatschen lassen und der Neuzugang schiebt zum 4:0 ein.

62. Minute: Sylla macht es Younes gleich und trifft in seinem ersten Spiel für S04. Seguin bedient den Neuzugang hervorragend und der Franzose hämmert das Spielgerät unter den Querbalken – 3:0!

52. Minute: Und da zappelt der Ball erneut im Kasten der Gastgeber – Karaman trifft nach Ecke zum 3:0. Allerdings hat der Assistent die Fahne rasch gehoben – Abseits. Es bleibt beim 2:0. Doch nach einigen Minuten zwei merkt man schon: Hier ist deutlich mehr Zug drin als noch in Halbzeit eins.

46. Minute: Rein in die zweite Hälfte. S04 tauscht komplett durch. Folgende Elf steht nun auf dem Feld: Hoffmann – Gantenbein, Wasinski, Kalas, Murkin, Donkor – Schallenberg, Seguin – Karaman, Lasme, Sylla. Damit steht ein Großteil der vermeintlichen Startelf nun auf dem Rasen. Kapitän ist nun Karaman.

HALBZEIT: Dann ist Pause in Ratingen. Königsblau führt mit 2:0, Polter und Younes haben für Schalke getroffen. Bis dato ist es ein recht ruhiges Spiel. Ob Geraerts zur Pause die gesamte Mannschaft tauschen wird? In knapp 15 Minuten geht es weiter.

34. Minute: Kaum spricht man es aus, da fällt das 0:2. Younes verdoppelt die Führung für S04. Mit der zweiten Chance erzielt Königsblau das zweite Tor – maximal effizient. Es ist das erste Tor für den Neuzugang – ein Start nach Maß für den Ex-Nationalspieler.

32. Minute: Es schüttet weiter wie aus Eimern. Schalke ist weiter dominant, jedoch ohne wirklich gefährlich zu werden.

25. Minute: Derweil hat es in Ratingen richtig angefangen zu schütten – das macht das Spiel nicht unbedingt einfacher. Velbert wird etwas mutiger. Torchancen sind in dem Spiel weiter Mangelware.

17. Minute: Die ersten knapp 20 Minuten sehen aus S04-Sicht recht ordentlich aus. Man hat viel Spielkontrolle und kommt immer mal wieder nach vorne. Besonders auffällig bisher: Taylan Bulut. Der 18-Jährige spielt im Aufbau immer wieder starke Diagonalbälle und eröffnet so das Spiel.

9. Minute: Und da ist schon der erste Treffer für Königsblau! Tobias Mohr bedient Sebastian Polter per Flanke – Polter muss nur noch einschieben. Da ist der erste Treffer der Saison.

5. Minute: Beide Mannschaften kommen ruhig in die Partie – Schalke hat viel Ballbesitz, doch nach vorne geht noch nicht viel.

1. Minute: Rein in den ersten S04-Test der Saison 2024/25!

17.43 Uhr: Wo ihr das Spiel live schauen könnt, verraten wir euch hier. Anpfiff ist in knapp 15 Minuten.

17.12 Uhr: Königstransfer Moussa Sylla sitzt also vorerst auf der Bank. Ebenso wie die neue Nummer ein Ron-Thorben Hoffmann und das vermeintliche Startelf-Quintett aus Tomas Kalas, Derry-John Murkin, Ron Schallenberg, Paul Seguin und Kenan Karaman.

17.03 Uhr: Und schon folgt die S04-Aufstellung. Geraerts lässt wie folgt spielen: Podlech – Aydin, Bulut, Matriciani, Kaminski (C), Mohr – Bachmann, Bayindir – Younes – Polter, Remmert.

Mit Bachmann, Bayindir, Younes und Remmert stehen also vier Neuzugänge in der Startelf. Mit Podlech und Bulut kommen zwei Yongsters aus der U19 und mit Aydin und Polter zwei Leih-Rückkehrer hinzu. Einzig Kaminksi, Matriciani, Kaminski und Mohr waren schon in der letzten Saison dabei.

16.55 Uhr: Noch knapp eine Stunde bis zum Anpfiff – man darf gespannt sein, wen S04-Coach Geraerts von Beginn an ran lässt.

16.00 Uhr: Schon vor Anpfiff gab es aufseiten des S04 einiges zu diskutieren. Denn S04 konnte bis dato noch keinen neuen Hauptsponsor präsentieren. Daher wird der Pottklub in der Vorbereitung noch mit den Trikots aus der vergangenen Saison auflaufen – Veltins bleibt also vorerst auf der Brust.

15.27 Uhr: Schon vor drei Jahren testete S04 gegen Velbert. Damals gewann Königsbau mit 7:0 – Trainer war damals Dimitrios Grammozis. Nun kommt es also zum erneuten Wiedersehen.

15.05 Uhr: Der Test gegen Velbert wird das erste von insgesamt fünf Vorbereitungsspielen. Schalke testet im Rahmen des Trainingslagers noch gegen den FC Midtjylland (10. Juli, 18 Uhr), Dynamo Kiew (13. Juli, 16 Uhr). Dazu folgt am 18. Juli (18.30 Uhr) ein Test gegen den SC Verl sowie am 24. Juli (18.30 Uhr) ein Spiel gegen den FC Twente.

14.35 Uhr: Die Blicke der S04-Fans dürften vor allem auf die vielen neuen Spieler gerichtet sein. Nicht dabei sein wird Ralf Fährmann, der beim S04 nur noch in der U23 mittrainiert und spielt. Auch Timo Baumgartl und Dominick Drexler gehören weiter nicht vollumfänglich zum Profi-Kader. Das Duo trainiert individuell und nimmt nur in wenigen Teilen am Mannschaftstraining teil.

Weitere News:

Mittwoch, 03. Juli, 13.15 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker zum Testspiel zwischen der SSVg Velbert und dem FC Schalke 04. Für den Zweitligisten ist es der Startschuss in die neue Saison. Anpfiff ist um 18 Uhr im Stadion Ratingen.