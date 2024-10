Ex-Schalke-Star Zalazar fassungslos: Er kann nur machtlos zuschauen

Viele Schalke-Spieler, die den Verein in den vergangenen Jahren verlassen haben, sind bei einigen guten Klubs untergekommen, die sogar international spielen. Dazu zählt auch Rodrigo Zalazar, der bei Sporting Braga unter Vertrag steht.

Der einstige Publikumsliebling des FC Schalke 04 durfte im vergangenen Jahr nach seinem S04-Abschied in der Champions League ran und in dieser Saison in der Europa League. Dort erlebte der Uruguayer jetzt eine dramatische Schlussphase.

Ex-Schalke-Star Zalazar fassungslos

Während der FC Schalke 04 von einem internationalen Wettbewerb nur träumen kann, sind viele ehemalige Profis in der Champions, Europa, oder Conference League im Einsatz. Rodrigo Zalazar ist einer von ihnen. Der Aufstiegsheld der Königsblauen spielt mittlerweile für Sporting Braga und blüht dort immer mehr auf.

In der laufenden Saison darf sich Zalazar in der Europa League beweisen. Der Uruguayer startete mit seinem Klub mit einem Sieg gegen Maccabi Tel Aviv (2:1) und verlor anschließend deutlich bei Olympiakos Piräus (0:3). Nun folgte aber die zweite Niederlage in Folge.

Zalazar stand gegen FK Bodö/Glimt in der Startelf und erlebte keine gute Partie. Nachdem seine Mannschaft in der 53. Minute in Rückstand geraten war, wurde der Ex-S04-Star in der 61. Minute ausgewechselt. Wenige Minuten später konnte Braga tatsächlich durch Sikou Niakate ausgleichen. Der Abwehrspieler erlebte dann dramatische Momente.

Braga verliert spät

Erst sah Niakate in der 66. Minute die Gelbe Karte und nur wenige Sekunden später ist er vom Platz geflogen. Unter den Augen von Ex-Schalke-Profi Zalazar drückte Bodö/Glimt auf den Siegtreffer. In der Nachspielzeit konnte der norwegische Klub dann tatsächlich auch jubeln und drei wichtige Punkte holen, während Zalazar und Co. einen harten Rückschlag einstecken müssen.

Drei Punkte aus drei Spielen sind für die Portugiesen natürlich zu wenig. Nur die ersten acht qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Mannschaften, die die Plätze neun bis 24 belegen, kämpfen in der K.-o.-Phase dann um den Einzug in die nächste Runde.