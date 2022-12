FC Schalke 04: Tinte trocken! S04 sticht Topklubs aus – „So wichtig“

Der erste Winter-Deal des FC Schalke 04 ist weder Zu- noch Abgang – sondern eine Vertragsverlängerung. Am Dienstag meldet der S04 Vollzug: Ein großes Talent bleibt dem Klub erhalten.

Aus der Wichtigkeit dieser Unterschrift macht der FC Schalke 04 keinen Hehl, nennt das Juwel gar eins der größten Talente Deutschlands auf seiner Position.

FC Schalke 04: Trotz Topklub-Interesse – Juwel verlängert

In Gelsenkirchen geboren, Ur-Schalker und obendrein in riesiges Talent – was kann sich die Knappenschmiede Schöneres wünschen? Umso größer war die Freude, als man am Dienstag verkünden konnte: Luca Podlech bleibt ein Königsblauer.

Mit blutjungen elf Jahren kam der Torwart 2016 vom Essener Amateurklub SV Leithe ans Berger Feld. Seither trägt er voller Stolz Blauweiß – und wird es auch weiter tun. Der auslaufende Vertrag von Podlech wurde nun bis Sommer 2025 verlängert.

Luca Podlech bleibt Schalker

Keine Selbstverständlichkeit. Schließlich war der 17-Jährige bereits von mehreren Topklubs umworben worden. Unter anderem Ajax Amsterdam hatte den Keeper, mit 1,98 Metern schon jetzt Gardemaß, auf dem Zettel.

„Luca zählt nicht nur zu den größten Torwarttalenten Deutschlands, sondern ist auch Schalker durch und durch. Wer ihn kennt, der weiß, dass er Schalke lebt”, sagt Mathias Schober, Direktor der S04- Talentschmiede. „Umso schöner ist es, ihn in der Knappenschmiede auf dem Weg in den Seniorenfußball weiter zu unterstützen und zu fördern. Wir sind überzeugt davon, dass Luca unter seinem Chef-Trainer Norbert Elgert und Torwart-Trainer Volkan Ünlü weitere, wichtige Karriereschritte gehen wird.”

Fans begeistert: „Das ist so wichtig!“

Die Fans sind begeistert von der Vertragsverlängerung mit dem Juwel. Hier einige Reaktionen:

„Beste Nachricht des Tages.“

„Das ist so wichtig, mega!“

„Schön, dass du beim Verein bleibst.“

„Jawoll!“

„Jugendarbeit dieses Jahr top. Ich küss eure Herzen.“

Als großes Torwarttalent steht Podlech beim S04 in großen Fußstapfen. Manuel Neuer, Alexander Nübel, Ralf Fährmann und einigen mehr gelang beim FC Schalke 04 der Durchbruch. Luca Podlech soll der Nächste sein.