Wildes Gerücht um Ex-Schalke-Star – Rückkehr nimmt konkrete Züge an

Als der FC Schalke 04 zum zweiten Mal binnen weniger Jahre in die 2. Bundesliga absteigen musste, konnten viele Leistungsträger nicht gehalten werden. Einer von ihnen war Sepp van den Berg. Der niederländische Innenverteidiger konnte im Endspurt überzeugen, musste aber nach seiner Leihe zurück zum FC Liverpool gehen.

Der englische Traditionsverein hatte ihn daraufhin an den FSV Mainz 05 verliehen. Dort konnte der Ex-Schalke-Star ebenfalls starke Leistungen zeigen, aber auch hier folgte die Rückkehr nach England. Allerdings bahnt sich nun ein endgültiger Abschied an. Ein Bundesliga-Klub lockt van den Berg.

Wildes Gerücht um Ex-Schalke-Star

Die Schalke-Fans hätten van den Berg gerne behalten. Denn der Abwehrspieler stabilisierte sich nach seiner Verletzung und feierte mit S04 fast den Klassenerhalt, der allerdings am letzten Spieltag nicht gelang. Der Youngster konnte aber auf sich aufmerksam machen. Liverpool wollte ihn noch nicht verkaufen, lieh ihn in der Folgesaison an den FSV Mainz 05 aus.

Mit den Mainzern schaffte er den Klassenerhalt. Aber auch hier folgte der Abschied, van den Berg kehrte in diesem Sommer nach Liverpool zurück. Jetzt aber bahnt sich ein endgültiger Abgang des 22-Jährigen an.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will Bayer Leverkusen van den Berg verpflichten. Das Problem: Auch der Brentford FC will ihn haben und konnte sich nun mit Liverpool einigen. 29 Millionen Euro soll für den Innenverteidiger gezahlt werden. Dazu folgen noch Bonuszahlungen.

Bundesliga-Rückkehr oder Wechsel zu Brentford?

Van den Berg will allerdings in Deutschland bleiben. Es wäre nach Schalke und Mainz seine dritte Bundesliga-Saison. Sowohl bei Leverkusen als auch bei Brentford soll er einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen. Beim deutschen Double-Gewinner könnte sich nämlich noch ein Abgang von Jonathan Tah an, weshalb in der Innenverteidigung direkt ein Neuzugang da müsste.

In den kommenden Tagen soll eine Entscheidung verkündet werden. Liverpool hatte durchaus Überlegungen, van den Berg zu halten und aufzubauen, damit er bald die Nachfolge von Virgil van Dijk antritt, allerdings bevorzuge der niederländische Profi regelmäßige Einsätze, weshalb der Wechsel bevorsteht. Bis zum 30. August ist das Transfer-Fenster noch geöffnet.