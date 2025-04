Schalke – Ulm: Jetzt steht es fest! DFB macht wichtige Entscheidung offiziell

Der SSV Ulm ist am Sonntagmittag (6. April) in der Veltins-Arena zu Gast. Während die Partie Schalke – Ulm auf dem Papier wohl eher wenig Spektakel verspricht, ist das Spiel für Königsblau von großer Wichtigkeit. Der Klub will den Klassenerhalt frühzeitig dingfest machen.

Dazu kommt: Die Ulmer sind nach ihrem jüngsten Trainerwechsel im Aufwind, haben vier Punkte aus den letzten zwei Pflichtspielen sammeln können. Der S04 sollte sich trotz seiner Favoritenrolle also nicht in allzu großer Sicherheit wägen. Der DFB hat vor der Partie Schalke – Ulm nun eine wichtige Entscheidung offiziell gemacht.

Schalke – Ulm: Benen feiert S04-Premiere

Schiedsrichter Lukas Benen ist in der zweiten Bundesliga ein noch eher unbeschriebenes Blatt. Der 31-Jährige aus Nordhorn hat gerade einmal zehn Einsätze als Spielleiter im deutschen Unterhaus auf dem Buckel, hat folglich also noch nicht allzu viel Erfahrung aufzuweisen. Dazu kommt: Die ganz großen Spiele waren ihm bislang noch nicht vergönnt.

Zu sagen, dass sich das nun durch seinen Einsatz im Spiel Schalke – Ulm ändert, wäre wohl vermessen, schließlich spielt hier immer noch der Tabellenelfte gegen den Vorletzten der zweiten Bundesliga. Und doch wird es für Benen eine Premiere, schließlich pfeift der junge Schiedsrichter zum ersten Mal eine Partie von Königsblau. Seine Ansetzung hat der DFB nun offiziell gemacht.

Schlechte Erinnerungen in Ulm

Während die Schalker Fans am Sonntag also zum ersten Mal mit Benen zu tun haben werden, sieht das auf Ulmer Seite derweil ganz anders aus. Der Nordhorner pfeift „Die Spatzen“ bereits zum insgesamt dritten Mal.

Während man in der letzten Saison, damals noch in Liga drei spielend, eine 2:3-Pleite gegen Dynamo Dresden hinnehmen musste, hegt man in Ulm auch an die jüngste Begegnung mit Benen keine guten Erinnerungen. Am zweiten Spieltag verlor man unter der Leitung des 31-Jährigen mit 0:1 bei Jahn Regensburg. Die Gäste werden nun darauf hoffen, dass dieser Trend auf Schalke enden wird.