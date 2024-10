Ex-S04-Keeper erlebt Horror – er wird zur tragischen Figur

Mit dem FC Schalke spielte Lars Unnerstall bereits vor einigen Jahren international – unter anderem stand er in der Champions League für S04 zwischen den Pfosten. Eines seiner persönlichen Highlights dürfte der 2:0-Auswärtssieg beim FC Arsenal gewesen sein.

Seit 2021 spielt der Ex-S04-Torhüter bei Twente Enschede. Erstmals spielt er mit dem niederländischen Erstligisten in dieser Saison in der Europa League. Der Start in den Wettbewerb war allerdings alles andere als zufriedenstellend. Unnerstall persönlich erlebte zuletzt einen echten Super-Gau.

Ex-S04 Keeper Unnerstall fliegt und verliert

Unnerstall ist in den Niederlanden – unter vor allem bei Twente – ein gefeierter Held. Der Ex-Schalker hat sich zu einem echten Publikumsliebling gemausert. Unnerstall ist einer der Gründe für die Teilnahme am europäischen Geschäft. Im Spiel gegen Lazio Rom (0:2) wurde er jedoch zur tragischen Figur.

Bereits nach knapp zehn Minuten sah der ehemalige Bundesliga-Torwart die Rote Karte. Unnerstall kam nach einem langen Ball weit aus seinem Tor und dem Strafraum, verschätzte sich jedoch und kam zu spät. Er räumte Lazio-Stürmer Boulaye Dia ab und sah folgerichtig den Platzverweis.

+++ Debakel für Schalke-Leihgabe – er erlebt den Super-Gau +++

So musste Twente knapp 80 Minuten in Unterzahl spielen. Gegen starke Römer hatten die Niederländer in der Folge nicht mehr allzu viel auszurichten. Lazio hatte enorm viel Ballbesitz und traf letztlich zweimal zum verdienten Auswärtssieg. Für Twente war es das dritte Spiel ohne Sieg in der Europa League.

Twente nach Hammer-Start unter Druck

Enschede hat ein echtes Horror-Programm hinter sich. Zum Auftakt der EL-Saison musste die Mannschaft von Trainer Joseph Oosting nach Manchester zu United, ehe Fenerbahce Istanbul mit Star-Coach Jose Mourinho ins heimische Stadion „De Grolsche Veste“ kam. Beide Spiele endeten 1:1.

Weitere News:

Somit hat Twente nach drei Spielen lediglich zwei Punkte auf dem Konto – angesichts des Auftaktprogramms ist das alles andere als schlecht. Und doch sind die Niederländer in den kommenden Spielen zum Siegen verdammt, um in die K.o.-Phase einzuziehen. Vorerst werden sie jedoch ohne Ex-S04-Keeper Unnerstall auskommen müssen.