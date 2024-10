Debakel für Schalke-Leihgabe – er erlebt den Super-Gau

Beim FC Schalke 04 wird man sich diese Saison mit Sicherheit anders vorgestellt haben. Nach einem echten Seuchenjahr in der vergangenen Spielzeit, gefolgt von einem Mega-Umbruch im Sommer, sollte in dieser Saison die Wende her.

Doch es kam anders. Nach den Entlassungen von Trainer Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots ist von Ruhe auf Schalke nichts zu spüren. Für einen Spieler, der den Klub im Sommer verlassen hat, lief es nun nicht gerade besser – er erlebte einen Horror-Tag!

Schalke: Gyamfi erlebt Horror-Spiel – Eigentor und Platzverweis!

Für Emmanuel Gyamfi ging es im Sommer aus der U23 des FC Schalke 04 zu VVV Venlo. Aus der Regionalliga West ins niederländische Unterhaus – ein gewaltiger Sprung. Doch der 20-Jährige machte sich bislang gut, kam schon zu zehn Pflichtspieleinsätzen – auch wenn ihm dabei noch kein Scorerpunkt gelang. Nun erwischte er jedoch einen rabenschwarzen Tag.

Denn im Heimspiel gegen den FC Dordrecht sorgte Gyamfi nicht nur unfreiwillig per Eigentor für den 1:1-Ausgleichstreffer der Gäste, sondern der Linksaußen leistete sich in der 22. Spielminute auch noch eine Notbremse und bekam dafür den glatt-roten Karton. Zwar konnte sein Team im Anschluss sogar noch die 2:1-Führung erzielen, am Ende verlor man allerdings mit 2:3.

Venlo weiter im Tabellenkeller

Genau wie Emmanuel Gyamfi wurde auch Paul Pöpperl im Sommer aus der Schalker Zweitvertretung nach Venlo verliehen. Auch er kommt auf regelmäßige Einsätze, konnte sogar schon sein erstes Pflichtspieltor feiern. Die jüngste Niederlage gegen Dordrecht konnte aber auch er nicht verhindern – der 21-Jährige saß 90 Minuten auf der Bank.

Für Venlo läuft es derweil weiter nicht rund. Nach elf Spielen hat der Partnerverein des FC Schalke 04 nur acht Punkte auf dem Konto und rangiert damit auf dem 18. Tabellenplatz.