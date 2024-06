Schlimmer Vorfall bei Schalke-Freunden aus Enschede: Choreo kracht auf Fans! Mehrere Verletzte

Den FC Schalke 04 und den niederländischen Klub Twente Enschede verbindet eine enge Freundschaft. Mit bangem Blick werden die S04-Anhänger deshalb nun den dramatischen Vorfall bei einem Testspiel verfolgt haben.

Eine an einem Baukran befestigte Choreographie krachte kurz vor Anpfiff auf die Fans von Twente Enschede. Es gab mehrere Verletzte, die Partie der Schalke-Freunde wurde abgesagt.

Schalke-Freunde erleben dramatischen Vorfall

Vor einem Freundschaftsspiel gegen RKVV Stevo Geesteren ließen sich die Fans von Twente eine außergewöhnlich große Choreo einfallen. Diese wurde teilweise an einem Baukran befestigt und hochgezogen.

Als die Spieler einliefen, kam es dann aber zu einem Unglück: Die Konstruktion krachte zusammen und runter auf die unter ihr stehenden Fans. Sofort eilten Spieler und Zuschauer zum Unfallort und versuchten erste Hilfe zu leisten. Vorsorglich wurden mehrere Rettungshubschrauber gerufen.

Nach Angaben der ortsansässigen Feuerwehr sollen bei dem Unfall zehn Menschen verletzt und mehrere Personen ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. „Es gab keine Todesopfer und keine lebensgefährlichen Verletzungen“, teilte die Feuerwehr Twente bei „X“(ehemals: Twitter) mit.

Zahlreiche Genesungswünsche aus Gelsenkirchen

In den Sozialen Medien schicken viele Schalke-Fans ihre Genesungswünsche zu ihren Freunden nach Enschede. Auch der FC Schalke 04 selbst schrieb bei „X“: „Viel Kraft und schnelle Genesung an alle Beteiligten!“

In der Vorbereitung zur neuen Saison wird es erneut ein Testspiel zwischen Schalke und den Freunden aus Enschede. Die Partie wird am 24. Juli in Marl vor rund 3000 Zuschauern stattfinden.