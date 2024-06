FC Schalke 04: Konkurrenz setzt dicke Ausrufezeichen! S04-Fans blicken neidisch hin

Beim FC Schalke 04 richten sich alle Blicke bereits auf die kommende Saison. Am Mittwoch (26. Juni) startet das Team von Karel Geraerts mit dem Trainingsauftakt in die Vorbereitung. Inmitten des großen Umbruchs des Pottklubs herrscht bei den Fans Ungewissheit, wie die anstehende Saison laufen wird.

Fakt ist: Es muss besser werden als in der vergangenen Spielzeit. Fakt ist aber auch, dass die Konkurrenz mächtig aufgerüstet hat und sogar die Bundesliga-Absteiger schon einige Ausrufezeichen setzen. Der 1. FC Köln hat nach dem bitteren Gang in Liga zwei das geschafft, was der FC Schalke 04 in den letzten Jahren verpasst hat.

FC Schalke 04: Köln hält Kader nach Abstieg zusammen

Die letzten Monate waren für die Kölner und die Fans richtig hart. Der bittere Abstieg und die Transfersperre habe die vergangenen Wochen überschattet. Viele Köln-Anhänger haben nach dem Abstieg schwarz gesehen. Doch zuletzt konnten die Effzeh-Bosse eine gewisse Euphorie entfachen. Vor allem, weil man viele Leistungsträger halten konnte.

Jan Thielmann, Eric Martel, Timo Hübers, Florian Kainz und Luca Waldschmidt – all diese Akteure haben sich in den letzten Tagen aktiv zu 1. FC Köln bekannt. Viele von ihnen konnten – trotz Abstieg – schon in Liga eins überzeugen. In der 2. Bundesliga sollen sie nun zu echten Säulen des Kölner Spiels werden.

++ FC Schalke 04: Hammer-Rückkehr offiziell – DAMIT hat wohl niemand gerechnet ++

Aufgrund der Transfersperre ist Köln auch dazu gezwungen, viele Spieler zu halten. Dennoch ist es beeindruckend, dass die Klubbosse viele etablierte Bundesligaspieler auch für Liga zwei begeistern konnten. Königsblau hat das nicht geschafft – auch, weil die finanzielle Lage der beiden Klubs kaum zu vergleichen ist.

S04-Fans haben klare Meinung zur Köln-Saison

Schalke musste in den letzten Sommern ihre Leistungsträger fast immer gehen lassen. Entweder, weil man die Transfereinnahmen generieren musste oder weil die Spieler selbst gehen wollten, um sich sportliche Ziele und Träume zu erfüllen. Königsblau schaffte es (zu) selten, den Mannschaftskern beizubehalten. „Richtig stark, was Köln da macht. So gehen sie als Favorit in diese Saison“, schreibt ein Fan auf „X“.

Weitere News:

„Schalke hat die letzten Jahre nicht geschafft, die wichtigen Spieler zu halten, Köln setzt es nun konsequent um. Chapeau dafür“, schreibt ein anderer Fan. Die Ausgangslagen der beiden Klubs sind völlig unterschiedlich und dennoch kann und muss man die Arbeit der Effzeh-Bosse anerkennen. Ob sich das letztlich auch sportlich auszahlen wird, wird man dann im Laufe der Saison sehen.