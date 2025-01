FC Schalke 04: Star mit deutlicher Transfer-Absage – „Ist keine Option“

Lange musste er auf seine Chance warten – jetzt bekam er sie. Und er nutzte sich eindrucksvoll. Anton Donkor zählte beim 3:1 des FC Schalke 04 gegen den 1. FC Nürnberg zu den besten Spielern auf dem Platz. Dennoch droht ihm bald wieder Bank-Frust. Ist Derry John Murkin wieder fit, dürfte er Engländer sofort wieder übernehmen.

Trotz der Reservistenrolle stellt der Linksverteidiger jetzt aber klipp und klar: Ein zeitnaher Wechsel ist für ihn ausgeschlossen. Er fühlt sich wohl beim FC Schalke 04 – und lauert weiter auf seine Chance.

FC Schalke 04: Donkor will bleiben

Zusammen mit Ron-Thorben Hoffmann kam Donkor im Sommer aus Braunschweig nach Gelsenkirchen. Beide landeten auf der Bank. Doch während der Torwart nach einem halben Jahr schon wieder die Flucht ergriffen hat und zur Eintracht zurückgekehrt ist, bleibt Donkor Schalker. Und macht sich über Alternativen auch gar keine Gedanken.

Auch für den Schienenspieler war die Hinrunde ernüchternd. Nur im Zweitrunden-Pokalspiel in Augsburg stand er in der Startelf. Ansonsten kam er zwar regelmäßig zu Einsätzen, wurde aber stets nur in der Schlussphase eingewechselt. 180 Einsatzminuten in der gesamten Hinrunde – das dürfte sich der 27-Jährige anders vorgestellt haben.

„Flucht ist keine Option für mich“

Gegen Nürnberg kam die Belohnung für die Geduld. In Abwesenheit des am Sprunggelenk verletzten Derry Murkin kam er zu seinem Startelf-Debüt in der 2. Bundesliga. Und er machte seine Sache sehr gut. Viel Lob erhielt er für seinen Auftritt. Anschließend stellt er nun klar: Ob Bank oder Stammplatz – ein Wechsel kam und kommt für ihn überhaupt nicht infrage.

„Ich bin keiner, der wegläuft“ stellt Anton Donkor gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ klar und schiebt jedem Transfer-Gerücht einen Riegel vor. „Flucht ist keine Option für mich. Der Verein Schalke 04 gefällt mir sehr gut.“

Das ändert sich somit auch nicht, wenn Murkin ihm den Platz auf der linken Abwehrseite erwartungsgemäß wieder abnehmen wird. Jetzt weiß der FC Schalke 04 aber: Mit Donkor hat man eine exzellente Alternative – mindestens.