FC Schalke 04 einsame Spitze – jetzt gibt es keine Zweifel mehr

Der FC Schalke 04 schlägt den 1. FC Nürnberg – und großen Anteil hat daran mal wieder Schalkes Sturm-Duo. Moussa Sylla und Kenan Karaman ebneten mit ihren Toren den Weg für den sechsten Saisonsieg.

Das Schalker Sturm-Duo ist nicht nur ligaweit das Gefährlichste der Liga, es ist auch im nationalen Vergleich einzigartig. Mit Sylla und Karaman führt Schalke eine beeindruckende Statistik an.

FC Schalke 04: Sturm-Duo übertrumpft alle

Schon nach sieben Minuten klingelte es in der Veltins-Arena zum ersten Mal: Nach einem Freistoß von Tobias Mohr kam Karaman zum Kopfball und nickte zur frühen Führung ein. Gerade einmal acht Minuten später schlug dann sein kongenialer Partner zu. Nach Vorarbeit von Anton Donkor versenkte Sylla den Ball im Netz. Kurz vor der Pause durfte Schalke dann wieder jubeln. Sylla legte seinen zweiten Treffer nach.

Für Karaman war es bereits der elfte Saisontreffer. Damit hat er jetzt schon fast so viele Treffer wie in der gesamten Vorsaison (13). Und Sturm-Partner Sylla ist noch besser unterwegs als Karaman. Er erzielte gegen Nürnberg schon seine Saisontore 12 und 13. In der Torjäger-Liste hat er damit vorerst die Führung übernommen.

Und Karaman und Sylla sorgen damit für eine besondere Statistik. Als einziges Team in den ersten drei deutschen Profi-Ligen hat Schalke ein Sturm-Duo mit jeweils mehr als zehn Treffern (Stand: 25. Januar, 15 Uhr).

Sylla ist ein echter Glücksgriff für Schalke

Offensiv läuft es bei Schalke in dieser Saison definitiv rund. Mit zwei echten Torjägern ist S04 immer gefährlich. Die Verpflichtung von Sylla hat sich voll ausgezahlt. Das lässt sich spätestens nach dem Sieg gegen Nürnberg mit Gewissheit sagen.