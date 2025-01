FC Schalke 04: Nächster Neuzugang im Anflug? Van Wonderen wird deutlich

Mit Pape Meissa Ba hat der FC Schalke 04 in diesen Tagen den zweiten Neuzugang in diesem Winter vorgestellt. Bis Montag (3. Februar) ist das Transferfenster noch geöffnet. Noch könnte Königsblau weiter nachlegen. Aber wie realistisch ist ein weiterer Transfer?

Trainer Kees van Wonderen hat sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Magdeburg zu möglichen Neuzugängen geäußert. Er macht den Fans des FC Schalke 04 allerdings wenig Hoffnung.

FC Schalke 04: Weitere Neuzugänge im Anmarsch?

Die Verpflichtung von Loris Karius war ursprünglich nicht geplant, nach dem Abgangswunsch von Ron-Thorben Hoffmann aber absolut sinnvoll. Zudem wollte Schalke nach der erneuten Verletzung von Emil Hojlund einen neuen Stürmer verpflichtet.

Mit Pape Meissa Ba hat Schalke inzwischen seinen Wunschstürmer verpflichtet. Er soll Kenan Karaman und Moussa Sylla im Angriff entlasten – und er ist möglicherweise schon ein Vorgriff auf den Sommer, wenn ein Abgang von Sylla droht.

Ursprünglich hieß es, dass Schalke auch im zentralen Mittelfeld noch einmal nachlegen will. Finn Ole Becker von der TSG Hoffenheim galt als Wunschspieler, doch eine Leihe scheint unwahrscheinlich. Kommt also überhaupt noch was?

„Ich habe vorhin mit Youri gesprochen und er hat uns versprochen, dass da noch Spieler kommen“, sagte van Wonderen zunächst mit ernster Miene, löste dann aber auf: „Nein, das ist ein Witz.“

Chance „nicht so groß“

Der Niederländer erklärte: „Unser großer Wunsch war, einen Stürmer zu holen. Das brauchten wir, weil nicht viele Möglichkeiten hatten. Das haben wir jetzt gemacht.“ Jetzt müsse man schauen, ob sich vielleicht noch etwas ergibt. Er schätzte die Chance darauf allerdings „nicht so groß“ ein.

Mit Amin Younes und Janik Bachmann stehen nun auch zwei weitere Spieler vor ihrem Comeback. Sie sind nach Verletzungen auf dem Weg zurück in den Kader. Große Personalnot ist aktuell also auch nicht vorhanden.