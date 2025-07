FC Schalke 04: Transfer-Pläne sorgen für Aufsehen – geht S04 ein unnötiges Risiko?

Mit Miron Muslic startet ein neuer Trainer beim FC Schalke 04 – mal wieder. Immerhin können nun auch die Kaderplanungen und Transfers mit ihm abgesprochen werden. Und offenbar hat der neue Mann direkt zwei Gesichter vor Augen, die er beim S04 gerne sehen würde.

Muslic würde gerne zwei Spieler aus seiner Plymouth-Zeit mit zum FC Schalke 04 nehmen. Ein Unterfangen, das für Aufsehen sorgt – und nicht ohne Risiko ist.

FC Schalke 04: Muslic will zwei Spieler mitnehmen

Im Krach verließ Muslic Plymouth Argyle. Trotz des Abstiegs wollte man zusammen weitermachen. Sein plötzlicher Abflug nach Deutschland hat Fans und Verein geschockt und ziemlich sauer gemacht. Jetzt startet er beim S04 durch – und will zwei Spieler aus der letzten Plymouth-Saison mitnehmen.

Medienberichten zufolge hat Muslic zwei Spieler oben auf die S04-Transferliste geschrieben, die er aus seiner Plymouth-Zeit kennt. Nikola Katic ist nach seiner Leihe zum FC Zürich zurückgekehrt, soll jetzt aber nach Gelsenkirchen wechseln (mehr dazu). Auch Tymoteusz Puchacz hat England wieder verlassen, ist nach einjähriger Leihe zurück bei Holstein Kiel – und nun auf Schalkes Zettel. Hier die Details.

Zwei Wunschspieler für Muslic?

Klingt logisch – schließlich kann der neue Trainer wohl keine Spieler besser einschätzen als die, die er ein Jahr lang eng begleitet hat. Doch der Transferplan ist auch riskant. Zumindest für den Verein. Das leidliche Thema: die kurze Halbwertszeit eines Trainers auf Schalke.

Seit zehn Jahren wechselt Königsblau seinen Trainer öfter als so mancher Fan seine Unterhose. Und trotz allem (Zweck)Optimismus hat auch Miron Muslic keine Garantie, wenigstens eine ganze Saison beim S04 zu überleben. Ob es für die Trainer-Verschleißmaschine Schalke so schlau ist, sein knappes Budget für Profis auszugeben, die nur auf Wunsch des Coaches kommen? Das darf man zumindest hinterfragen.

Gerade die Verpflichtung von Katic wäre nämlich nicht gerade ein Schnäppchen. Mit einer kolportierten Ablöse von über 1 Million Euro wäre der Verteidiger garantiert einer der teuersten Schalker des Sommers. So viel gaben die Knappen in den letzten Jahren nur sehr selten und ungern aus. Wäre auch mit Muslic wieder früh Schluss – was wird dann aus den Spielern, die nur seinetwegen verpflichtet wurden?