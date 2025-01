FC Schalke 04: Van Wonderen legt den Finger in die Wunde – das sind die größten S04-Schwachstellen

Es geht wieder los. Seit Donnerstag (2. Januar) ist der FC Schalke 04 im Training, einen Tag später ging es direkt ins Türkei-Trainingslager. Auch wenn die letzten Spiele viel Anlass zur Hoffnung gaben wissen alle: Es gibt noch sehr viel zu tun.

Daraus macht auch der Trainer keinen Hehl. Zum Start in die Vorbereitung legt der Trainer des FC Schalke 04 die Schwachstellen in seiner Mannschaft knallhart offen und erklärt, woran am dringensten gearbeitet werden muss.

FC Schalke 04: Van Wonderen nennt die Schwachstellen

Noch ohne neues Personal ist der S04 am Freitag nach Belek gereist. Die einzigen Neuzugänge: Die beiden Nachwuchsspieler Zaid Amoussou-Tchibara und Mika Khadr (hier mehr). Auch ohne externe Verstärkung will man die Hinrunde schnellstmöglich vergessen machen. Denn auch wenn der Trend am Ende deutlich nach oben zeigte, ist Platz 13 nicht weniger als ein Desaster.

+++ FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: S04-Juwel spielt in Österreich vor +++

Für eine Fortsetzung des Aufschwungs muss an den Schwachstellen gearbeitet werden – und davon offenbarte Königsblau in der ersten Saison-Hälfte eine Menge. Die dringendsten Punkte, die bis zum Startschuss bei Eintracht Braunschweig (18. Januar) angegangen werden müssen, zählt Trainer van Wonderen nun knallhart auf.

„Viele Sachen, bei denen wir uns verbessern können und wollen“

Unverblümt sagt er über die Schwachstellen seiner Mannschaft: „Es sind viele Sachen, bei denen wir uns verbessern können und wollen. Die Zusammenarbeit in der Defensive, aber auch in er Offensive. Die Umschaltmomente sind im Fußball wichtig, die Standards sind ein wichtiges Thema – alles Sachen, an denen wir arbeiten wollen und müssen.“

Mehr aktuelle Nachrichten:

Vorher muss aber erst die Form der letzten Hinrunden-Spiele erreicht werden – körperlich wie mental. Van Wonderen: „Erst einmal geht es darum, physisch wieder auf unser Niveau zu kommen. Und das Mindset muss so schnell wie möglich wieder da sein.“