FC Schalke 04: Van Wonderen mit klarer Boss-Ansage

Die Sportvorstand-Frage ist abschließend geklärt. Doch mit welchem Trainer der FC Schalke 04 in die nächste Saison geht, ist weiter unklar. Auch Frank Baumann vermied ein Bekenntnis zu Kees van Wonderen.

Keine öffentliche Rückendeckung von seinen Bossen – stört Kees van Wonderen dieser Zustand nicht kolossal? Nun spricht der Trainer des FC Schalke 04 Klartext über seine Zukunft und die ganz offensichtlich vermiedenen Bekenntnisse zu ihm als Coach.

FC Schalke 04: Van Wonderen mit Klartext

Schalke will nächstes Jahr aufsteigen. Jede weitere Saison in der 2. Bundesliga wirft den S04 zurück, kostet Unmengen an Einnahmen und macht das Projekt Wiederaufstieg schwerer und schwerer. Einige Weichen wurden schon gestellt. Zuletzt auch die Sportvorstand-Suche endlich beendet und mit Frank Baumann ein neuer starker Mann vorgestellt. Die Trainer-Frage bleibt aber offen.

Van Wonderen ist auf Schalke nicht unumstritten. Weder bei den Fans noch in der Chefetage. Es gibt Zweifel, ob der Niederländer die Qualität hat, um Königsblau zum Aufstieg zu führen. Das zeigte sich auch bei Baumanns Vorstellung wieder. Jeder Name aus der sportlichen Führungsriege fiel, nur der von Kees van Wonderen kam nicht über seine Lippen (hier mehr dazu). Das nächste deutliche Indiz, dass man sich weiter mit einer Trennung vom 56-Jährigen beschäftigt.

„Das stört mich nicht“

Ein Schwebezustand, mit dem van Wonderen unmöglich zufrieden sein kann. Oder? Darauf angesprochen, wählte er vor dem Spiel bei Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr) deutliche Worte: „Das stört mich nicht. Ich habe jede Woche Termine mit Matthias Tillmann, Youri Mulder und nun auch Frank Baumann. Wir unterhalten uns, besprechen alles offen. Und ich habe noch einen Vertrag für ein weiteres Jahr. Also für mich ist das kein Thema.“

Kees van Wonderen geht also fest von einem Verbleib beim FC Schalke 04 aus. „Wir haben viele Gespräche. Man spürt, ob da Vertrauen oder Zweifel sind. Ich fühle mich wohl hier bei Schalke, bin gerne Trainer hier.“ Trotz laufenden Vertrags wird er die Entscheidung aber nicht fällen.