FC Schalke 04: Kündigt sich das nächste Torwart-Drama an? S04-Fans haben eine deutliche Meinung

Kommt es beim FC Schalke 04 zum nächsten Torwart-Wechsel? Nach der 2:5-Niederlage gegen Magdeburg ist das die Forderung von einigen Fans.

Justin Heekeren machte am Samstagabend (1. Februar) nicht unbedingt den besten Eindruck. Es könnte durchaus sein, dass sich Schalke-Trainer Kees van Wonderen in dieser Woche Gedanken macht, ob er Loris Karius eine Chance gibt.

FC Schalke 04: Keine Glanzleistung von Heekeren

Fünf Gegentore kassierte Schalke am Samstagabend im Heimspiel gegen Magdeburg. Wirklich viel hätte aber wohl auch Karius im Tor daran nicht ändern können. Heekeren war bei dem Großteil der Gegentore machtlos.

+++ Schalke – Magdeburg: Seguin lässt Fans ausflippen – „Unglaublich dumm“ +++

Beim 0:3 hätte er energischer rauslaufen können. In der 27. Minute ließ Heekeren zudem einen Ball nur nach vorne abprallen. So kam Magdeburg zu einer von vielen guten Gelegenheiten, wäre beinahe in Führung gegangen, doch Burcus Nachschuss flog über den Kasten.

+++ Schalke 04: Karaman-Machtwort nach dicker Klatsche! „Ganz peinlich“ +++

Im gesamten Spiel wirkte der Schlussmann immer wieder verunsichert. Seine langen Pässe waren immer wieder zu ungenau. Ein herausragendes Spiel machte der Schlussmann von Schalke gegen Magdeburg nicht.

Das könnte dich auch interessieren:

„Nächste Woche bitte Karius ins Tor“

Und deshalb muss er sich von den Fans wieder einiges anhören. Zahlreiche Schalke-Anhänger fordern jetzt schon einen Torwart-Wechsel. Wir haben dir einige Reaktionen bei „X“ rausgesucht:

„Heekeren, du hast fertig“

„Nächste Woche bitte Karius ins Tor“

„Wenn du Karius diese Saison noch bringen willst, dann musst du es eigentlich nach diesem Spiel machen.“

„Bitte Karius eine Chance geben“

Es wäre allerdings schon eine faustdicke Überraschung, wenn Heekeren kommende Woche gegen den 1. FC Köln auf der Bank sitzt. Grundsätzlich darf man einen Torwart-Wechsel bei Schalke aber nie ausschließen.