Ex-Schalke-Star vor nächstem Wechsel – klappt es im zweiten Anlauf?

Als Tom Krauß sein letztes Spiel im Schalke-Trikot absolvierte, spielte Königsblau noch in der Bundesliga. Seit seinem Abgang ging es für den Revierklub mehr oder weniger nur noch bergab.

Krauß dagegen wechselte im Anschluss nach Mainz, wurde dort aber nach Leihstationen in Englands zweiter Liga sowie zuletzt in Bochum aber nie so richtig glücklich. Nun könnte der ehemalige Schalker vor dem nächsten Wechsel stehen. Nach seinem Bundesliga-Abstieg mit Bochum bleibt er dem deutschen Oberhaus wohl erhalten.

Köln an Ex-Schalke-Star Krauß dran

Bereits im Sommer 2023 soll der 1. FC Köln seine Fühler nach Krauß ausgestreckt haben. Ein Transfer kam zu jener Zeit jedoch nicht zustande, stattdessen ging es für den gebürtigen Leipziger bekanntermaßen nach Mainz. Eine unglückliche Entscheidung, wie sich mittlerweile wohl herausgestellt hat. Gut zwei Jahre später könnte es mit einem Wechsel in die Domstadt jedoch endlich klappen.

Denn wie der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet, sollen zwischen dem Spieler und dem frisch gebackenen Bundesliga-Aufsteiger aktuell konkrete Gespräche über eine Zusammenarbeit laufen. Demnach soll sich FC-Sportdirektor Thomas Kessler intensiv um eine Verpflichtung des Ex-Schalkers bemühen, der sich einen Wechsel nach Köln offenbar gut vorstellen kann.

Weitere Bundesligisten dran

Doch die Kölner Verantwortlichen sind mit ihrem Interesse an Krauß, der zuletzt in Bochum eine starke Rückrunde spielte, nicht alleine. Dem Vernehmen nach sind auch Werder Bremen sowie der Hamburger SV an einer Verpflichtung von Krauß interessiert.

Angesichts der jüngsten Berichte scheint der „Effzeh“ in dieser Causa jedoch in der Pole Position zu sein. Die kommenden Wochen werden jedenfalls Aufschluss geben.