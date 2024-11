Schalke macht es offiziell – wichtige Info für die Fans

Die Hinrunde ist noch nicht vorbei, da richtet sich schon der Blick in die zweite Saisonhälfte. Die Fans des FC Schalke 04 können ab Dienstag Tageskarten für die Rückrunde erwerben. Der Verkauf für Mitglieder startet.

Wie gewohnt gehen die Tageskarten beim FC Schalke 04 frühzeitig in den Verkauf. Aufgrund zahlreicher Beschwerden hat der Klub dieses Mal aber eine Änderung vorgenommen.

Schalke: Ticketverkauf für die Rückrunde startet

Gegen die Freunde aus Nürnberg, gegen den aktuellen Spitzenreiter Hannover 96 oder gegen Traditionsklub Hamburger SV – in der Rückrunde stehen in der Veltins-Arena noch einige Highlights auf dem Programm. Logisch, dass viele Schalke-Fans dort live vor Ort mit dabei sein wollen.

Am Dienstag startet nun der Vorverkauf von Tageskarten für die S04-Mitglieder für alle Spiele der Rückrunde. Los geht es dieses Mal aber erst um 18 Uhr. „Auf vielfachen Wunsch der Mitglieder, für die ein Vorverkaufsstart um 10 Uhr nicht mit ihren Arbeits-, Universitäts- oder Schulzeiten zu vereinbaren ist, wurde der Beginn auf die frühen Abendstunden verlegt“, heißt es in der Mitteilung des Klubs.

Auch für das Service Center gelten an diesem Tag veränderte Öffnungszeiten. Sowohl die Hotline als auch die Schalter sind von 13 bis 21 Uhr geöffnet. Bis 17.50 Uhr bearbeitet das Service Center alle alltäglichen Anfragen. Fans können bis 17 Uhr ausschließlich im Parkhaus am Stan-Libuda-Weg parken, nach 17 Uhr steht neben dem Parkhaus außerdem der Parkplatz 3 an der Geschäftsstelle zur Verfügung.

Nur zwei Karten pro Mitglied für die Nordkurve

Zudem weist der Klub auf weitere Dinge hin. Wer Karten in der Nordkurve kaufen will, kann maximal zwei Tickets erwerben. In allen anderen Blöcken können maximal vier Karten gekauft werden.

Schalke empfiehlt außerdem, sich bereits vor 18 Uhr in sein Mitgliedskonto einzuloggen. Somit könne man den Kaufprozess schneller abschließen. „Um die Last zu steuern und eine bestmögliche Erreichbarkeit des Shops sicherzustellen, wird es wie im vergangenen Jahr digitale Warteräume geben. Pünktlich zum Start des Vorverkaufs um 18 Uhr werden alle Nutzer dann per Zufall im digitalen Warteraum verteilt“, heißt es weiter.

Einen freien Vorverkauf wird es nur geben, wenn nach dem Mitgliederverkauf noch Karten verfügbar sind.