FC Schalke 04: Talent kassiert Nackenschlag – jetzt bahnt sich die Trennung an

Es war eine Geschichte fast wie im Märchen – doch dafür fehlt das Happy End! Stattdessen bahnt sich beim FC Schalke 04 nun eine triste und bittere Trennung an.

Nach einem irren Aufstieg bis ins Profi-Team ist Soichiro Kozuki wieder ganz unten angekommen. Der Japaner muss zurück in die Regionalliga (hier alle Infos). Ein Abgang ist damit immer wahrscheinlicher.

FC Schalke 04: Soichiro Kozuki vor Wechsel

Schon vor Öffnung des Transferfensters wurde Kozuki als möglicher Verkaufskandidat gehandelt. Auch wenn er wohl keine große Ablöse einspielen dürfte, soll er vom Gehaltszettel. Denn unter Karel Geraerts spielt er überhaupt keine Rolle mehr.

+++ FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte +++

Wer hätte das vor einem Jahr gedacht. Damals war der Flügelspieler plötzlich die Entdeckung schlechthin, wurde als Goldgriff der Schalker gefeiert. Bei Gladbach II im Probetraining gescheitert, dümpelte er beim 1. FC Düren im Keller der Regionalliga West herum, bevor beim S04 sein magischer Aufstieg begann. Für die U23 geholt, wirbelte er durch die 4. Liga, bis Thomas Reis auf ihn aufmerksam wurde, ihn prompt beförderte und bei den Profis spielen ließ.

Schalke-Talent muss zurück zur U23

Im Januar 2023 gab es den zu diesem Zeitpunkt hochverdienten Profivertrag, er war plötzlich sogar Stammspieler. Doch im Februar folgte die schwere Sprunggelenksverletzung, die alles veränderte. Bis heute hat sich Kozuki von diesem Rückschlag nicht erholt. Er wurde nie wieder der „Alte“ und wird nun vorerst aussortiert.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Nach seinen Erfahrungen in ausverkauften Bundesliga-Arenen und dem Beweis, auch mit den Größten mitspielen zu können, dürfte Soichiro Kozuki wohl kaum einfach so in die Regionalliga zurückkehren. Und weil auch der FC Schalke 04 aus finanziellen Gründen an Abgängen interessiert ist, liegt ein Wechsel nun sehr nah.

Top-News:

Interessenten sind bislang noch keine durchgesickert. Eine Verpflichtung wäre auch nicht ohne Risiko – schließlich könnte sich der Japaner des FC Schalke 04 rückblickend auch als „One-Hit-Wonder“ herausstellen. Schließlich waren es (bislang) nur fünf (starke) Bundesliga-Einsätze und fünf weitere in der 2. Bundesliga.