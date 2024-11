FC Schalke 04: Ausweg aus der Krise? Ex-Star fordert radikales Umdenken!

Langweilig kann der FC Schalke 04 einfach nicht. Entweder ist die Laune am Boden zerstört oder sie kennt keine Grenzen. Bei der Stimmung der Fans gibt es nur sensationeller Aufstieg oder krachender Abstieg.

Diese Emotionen machen den FC Schalke 04 aus – sind aber auch ein Problem für das unruhige Umfeld. Ein ehemaliger Spieler der Knappen hat sich jetzt zur Situation des Vereins geäußert. Er fordert ein Umdenken, damit der Klub endlich in Ruhe arbeiten kann.

FC Schalke 04 muss dringend liefern

Zwölf Spiele, nur drei Siege, dafür Tabellenplatz 14 – die Saison verläuft so gar nicht, wie sich Fans und Verantwortliche das vorgestellt hatten. Wäre es nicht um den Sieg gegen Schlusslicht Jahn Regensburg gewesen, hätte über die Länderspielpause wohl die nächste Trainerdiskussion gelodert.

So bekam Trainer Kees van Wonderen mal die Zeit, zwei Wochen in regelrechter Ruhe arbeiten zu können. Ob sich das auszahlt? Das wird die Begegnung gegen den Hamburger SV zeigen. Es ist der Auftakt des FC Schalke 04 in ein Mammut-Programm, aus dem man unbedingt Zähler holen muss (hier mehr dazu lesen).

Mustafi fordert neue Ausrichtung

Allerdings darf man davon ausgehen, dass die Stimmung nach dem HSV-Spiel wieder in die eine oder andere Richtung kippen wird. Für Shkodran Mustafi, der den Abstieg 2021 als S04-Profi miterlebte, ist der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Hauptgrund dafür, dass es nicht läuft.

„Die Erwartungen sind bei so einem riesigen Verein natürlich sehr hoch“, sagte er jetzt bei „Sky“. „Trotzdem muss man sich die Frage stellen, ob man dafür gut genug aufgestellt ist oder ob man die Erwartungen nicht doch runterschrauben muss, damit mal Ruhe einkehrt“, fordert er.

FC Schalke 04: Umfeld zu schwierig?

Dies sei momentan schlicht nicht der Fall, weshalb es auch sehr schwierig sei, in diesem Umfeld zu arbeiten und Top-Leistungen zu bringen. „Die Spieler können sich gar nicht auf den Fußball konzentrieren, weil so viel drumherum passiert“, meint er damit auch die Mannschaft.

Ob das bei einem Verein wie dem FC Schalke 04 allerdings so leicht umzusetzen ist? Das darf ebenso bezweifelt werden, wie die Vorstellung, dass sich auf Schalke damit alle Probleme gelöst hätten.