Ex-Schalke-Star erlebt Debakel! Der Horror hört nicht auf

Die Spielzeit 2020/21 wird vielen Schalke-Fans wohl noch lange als absolute Horrorsaison in Erinnerung bleiben. Am Ende stand der Abstieg in die zweite Bundesliga, nachdem man im Jahr 2019 noch in der Champions League gespielt hatte.

Nach dem Gang ins Unterhaus mussten einige Spieler auf Schalke gehen. An viele von ihnen wird man sich wohl nicht mehr gerne zurückerinnern. Einer von diesen Ex-Schalkern erlebt nun ein echtes Debakel – bahnt sich für ihn die nächste Horrorsaison an?

Schalke: Serdar mit Verona auf absteigendem Ast

Suat Serdar verblüffte viele Beobachter vor seinem S04-Abgang, als er verkündete, langfristig in der Champions League spielen zu wollen. Geklappt hat das bislang nicht: Mit Hertha BSC stieg Serdar ebenfalls in die zweite Bundesliga ab, mit Hellas Verona läuft es derzeit nicht besser. Nun erlebte der 27-Jährige ein echtes Debakel.

Im Duell gegen Inter Mailand ging der italienische Erstligist mit 0:5 baden. Daran konnte auch Suat Serdar, der in dem Duell mit dem Tabellenführer 90 Minuten auf dem Platz stand, nichts ändern. Für Verona und Serdar geht der Negativtrend damit weiter: Aus den letzten sechs Pflichtspielen konnte man gerade einmal einen Sieg holen, alle anderen Partien gingen verloren.

Verona im Abstiegskampf

Dazu kommt: Mit 32 Gegentoren nach gerade einmal 13 Ligaspielen stellt Hellas Verona die mit Abstand schlechteste Defensive der Serie A. Zum Vergleich: Der FC Venedig, derzeit Tabellenletzter, hat gerade einmal 21 Treffer kassiert. Auf den ersten Abstiegsplatz hat Verona zwar noch drei Punkte Vorsprung, angesichts der jüngsten Formkurve könnte dieser Vorsprung allerdings schon bald aufgebraucht sein.

Wie auch schon in der letzten Saison droht Hellas Verona also einmal mehr der Abstiegskampf. Suat Serdar könnte auf seinem dritten Abstieg im fünften Jahr mit Sicherheit gut verzichten.