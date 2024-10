Ex-Schalke-Star feiert langersehntes Comeback – es wird zum Debakel

Der FC Schalke 04 hat in der Vergangenheit schon den ein oder anderen schmerzhaften Abgang verkraften müssen. Erst zu Saisonbeginn mussten alle Fans wieder stark sein – Top-Talent Assan Ouedraogo zog es nach Leipzig.

Allerdings gab es auch den ein oder anderen Abgang, den man auf Schalke nicht gerade hinterhertrauerte. Für einen solchen Spieler lief es nach seiner Zeit bei Königsblau nicht gerade besser – nun erlebt er den nächsten Tiefpunkt!

Schalke: Ex-Spieler Serdar kassiert heftige Klatsche

Als der S04 im Jahr 2021 in die zweite Bundesliga abstieg, kam es zu einer echten Abgangswelle. Auch Suat Serdar entschied sich für einen Wechsel, untermauerte kurz vor seinem Abschied sogar, eines Tages wieder in der Champions League spielen zu wollen. Für seinen späteren Wechsel zu Hertha BSC Berlin erntete der 27-Jährige deswegen eine Menge Spott.

In der Hauptstadt lief es nicht wirklich besser, auch dort stieg Serdar am Ende ab. Es folgte der Wechsel zu Hellas Verona – auch dort ist wieder einmal Abstiegskampf angesagt. Nach einer Verletzung feierte der Ex-Schalker letzte Woche nun sein Comeback, es folgte prompt eine 0:3-Niederlage gegen Monza. Auch bei seiner jüngsten Startelf-Rückkehr gegen Bergamo lief es nicht besser – es setzte eine 1:6-Klatsche.

Serdar droht auch in dieser Saison der Abstiegskampf

Seine Rückkehr auf den Rasen wird sich der 27-Jährige mit Sicherheit anders vorgestellt haben. Von seinem Ziel, zukünftig wieder in der Champions League zu spielen, ist Serdar derzeit meilenweit entfernt. Mit Hellas Verona geht es auch in dieser Spielzeit wohl einzig und allein um den Klassenerhalt. Derzeit hat man lediglich drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Es könnte also vorerst bei seinen sieben Einsätzen in der Champions League bleiben, die er bis dato für den FC Schalke 04 absolviert hat. In Verona wird er diese Zahl jedenfalls wohl nicht hochschrauben können.