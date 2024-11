Schalke wollte ihn nicht mehr: Jetzt schockt ein Ex-S04-Star ganz Europa

In den vergangenen Jahren hat sich der FC Schalke 04 von vielen Spielern getrennt, die keine Rolle mehr in den Planungen spielten. Das waren größtenteils Profis, die ihre Leistungen nicht so abrufen konnten, wie sie es sich der Klub vorgestellt hatte.

Dazu zählt auch Timon Wellenreuther. Der FC Schalke 04 hatte keine Verwendung mehr für ihn. Während der S04 mittlerweile in der 2. Liga um den Klassenerhalt kämpft, sorgt der Ex-S04-Keeper in der Champions League für Furore.

Ex-Schalke-Keeper Wellenreuther sorgt für Überraschung

2013 wechselte Wellenreuther in die Knappenschmiede des FC Schalke 04, ehe er ein Jahr später bei den Profis debütierte. Das einstige Torwart-Talent der Königsblauen hatte eine große Zukunft vor sich, doch S04 wollte ihn nicht mehr. So folgte nach einer zwischenzeitlichen Leihe nach Mallorca 2017 dann endgültig der Abschied aus Gelsenkirchen.

Über einige Stationen in Belgien und in den Niederlanden zog es Wellenreuther zu Feyenoord Rotterdam. Der mittlerweile 28-Jährige ist unumstrittener Stammkeeper und durfte sich auch schon über die ersten Titel seiner Karriere freuen. Mit dem niederländischen Traditionsverein spielt Wellenreuther auch in der Champions League und sorgte dort für einen Hammer.

Wellenreuther und Rotterdam waren am 5. Spieltag bei Manchester City zu Gast. Schon nach 53 Minuten war der Torhüter dreimal geschlagen worden. Ein Doppelpack von Erling Haaland und ein Tor von Ilkay Gündogan sorgten für die entspannte 3:0-Führung für den Favoriten.

Rotterdam holt 0:3-Rückstand gegen City auf

Doch dann folgte die 2. Halbzeit, in der Wellenreuther dann auch mit einigen Paraden auf sich aufmerksam machte. Der Ex-Schalke-Torwart erlebte dann eine verrückte Schlussphase. Innerhalb von 14 Minuten erzielte Feyenoord drei Tore und durfte sich über ein 3:3-Unentschieden freuen.

Eine große Überraschung in der Champions League. Während Wellenreuther und Rotterdam mit dem Remis mehr als zufrieden sein werden, steckt Manchester City noch tiefer in der Krise. Es ist schon das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg.