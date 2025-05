FC Schalke 04 macht es offiziell! Verlängerung ist fix

Laufende Vertragsverhandlungen beim FC Schalke 04 sind aktuell ein eher schwieriges Thema. Doch immerhin an einer Front kann der Klub nun positive Neuigkeiten vermelden.

Denn während Schalke-Fans weiter auf die Bekanntgabe des neuen Trainers warten müssen, verkündet der Klub nun eine Entscheidung.

FC Schalke 04: Umfangreicher Deal mit Coca-Cola

Und darum geht’s: Fußballfans und Besucher der Arena auf Schalke können weiterhin eine große Auswahl an Getränken wie Coca-Cola, Mezzo Mix oder Powerade genießen. Denn Coca-Cola Europacific Partners Deutschland verlängert die Premium-Partnerschaft mit dem Verein um vier Jahre. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf die erste und zweite Bundesliga.

Der neue Vertrag mit dem FC Schalke 04 wurde bis 2029 unterzeichnet, was die Verlässlichkeit der Partnerschaft unterstreicht. Das Unternehmen erhält exklusive Lieferrechte im Stadion sowie umfassende Marketingmöglichkeiten rund um den Verein. Dazu gehören Präsenz in den Klub-Medien sowie eine verstärkte Werbesichtbarkeit am Spielfeldrand der Arena. Als besonderes Highlight plant Coca-Cola Aktionen für die Fans mit Fokus auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit. „Mit Coca-Cola verbindet uns seit mehr als zehn Jahren eine erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft, die weit mehr bedeutet: Sie steht für erfrischende Momente und höchsten Genuss für unsere Fans, ob bei Heimspielen oder Konzerten“, freut sich Matthias Tillmann, S04-Vorstandsvorsitzender in der offiziellen Vereinsmitteilung. Die langfristige Vertragslaufzeit zeigt die gegenseitige Wertschätzung beider Partner.

„Leidenschaftliche Fanbasis und große Strahlkraft“

Coca-Cola zeigt sich ebenfalls begeistert von der Verlängerung. „Der FC Schalke 04 ist für uns ein ganz besonderer Partner mit einer leidenschaftlichen Fanbasis und großer Strahlkraft – nicht nur im Ruhrgebiet. Wir freuen uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen und gemeinsam noch viele besondere Erlebnisse für die Fans zu schaffen“, sagt Andreas Laub, Head of Partnerships und Asset Management von Coca-Cola Europacific Partners Deutschland.

Der FC Schalke 04 und Coca-Cola setzen mit dieser Verlängerung ein starkes Zeichen für ihre enge Zusammenarbeit. Fans können weiterhin nicht nur erfrischende Getränke genießen, sondern auch von vielseitigen Aktionen profitieren. Mit der Partnerschaft bleibt Coca-Cola Teil der Geschichte des FC Schalke 04.

