FC Schalke 04: Nächster Knall? Jetzt stehen Mulder und Manga im Blick

Die Trainersuche beim FC Schalke 04 scheint beendet. Zur Überraschung vieler Beobachter soll mit Miron Muslic ein in Deutschland bislang eher unbeschriebenes Blatt beim S04 übernehmen. Eine mutige Entscheidung von Bald-Sportvorstand Frank Baumann.

Doch der zukünftige Machthaber könnte in naher Zukunft bereits vor der nächsten schwierigen Aufgabe stehen. In der Chefetage des FC Schalke 04 bahnt sich ein Beben an. Es geht um Ben Manga und Youri Mulder!

FC Schalke 04: Zwist zwischen Manga und Mulder

Angesichts des jüngsten sportlichen Misserfolgs verwundert diese Meldung fast schon nicht mehr. Wie die „Sport Bild“ berichtet, soll es zuletzt immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Manga und Mulder gekommen sein. Das hat seine Folgen: Demnach sollen sich innerhalb des Vereins zwei Lager hinter den beiden S04-Bossen versammelt haben.

Während der inzwischen entlassene Kees van Wonderen dem Vernehmen nach zum Mulder-Lager gehört haben soll, zählt mit Co-Trainer Sidney Sam ein aktueller Schalker Mitarbeiter wohl zu den Unterstützern von Manga. Weitere Namen gehen aus dem Bericht nicht hervor.

Muss Baumann durchgreifen?

Zum jetzigen Zeitpunkt wird die Zusammenarbeit jedenfalls erst einmal weiterlaufen, auch unter Frank Baumann. Allerdings wird der neue S04-Boss ein genaues Auge auf die beiden Streithähne werfen. Das Credo: Klappt das Zusammenspiel der beiden in Zukunft nicht, sind personelle Veränderungen nicht ausgeschlossen.

Ein Szenario, das es für Königsblau unbedingt zu vermeiden gilt, schließlich müsste der S04 die bestehenden Gehälter von Manga oder Mulder im Fall einer Entlassung weiter bezahlen. Mulders Vertrag läuft noch bis 2027, Mangas sogar bis 2028.