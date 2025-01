S04-Kultfan plötzlich verstorben – Familie will ihm seinen letzten Wunsch erfüllen

Am Samstag (11. Januar) ereilte viele Fans des FC Schalke 04 eine traurige Nachricht. Ein wahres Urgestein unter ihnen ist plötzlich verstorben. Freunde und Familie von Detlef Korte oder kurz einfach „Deti“ wie ihn alle nannten, trauern nun um den 64-Jährigen.

Jahrelang hat das blau-weiße Herz von „Deti“ für den Pottklub geschlagen, nun hat es für immer aufgehört zu schlagen. Um sich von „Deti“ gebührend verabschieden zu können, möchten seine Angehörigen ihm den letzten großen Wunsch erfüllen. Doch dafür sind sie nun auf Hilfe angewiesen.

Toter S04-Fan hat letzten großen Wunsch

Während seiner Lebzeiten war Detlef Korte großer S04-Fan, ging mit dem Pottklub durch Höhen und Tiefen. Als der FC Schalke 04 in der Saison 2020/21 sang- und klanglos in die 2. Bundesliga abstieg, hielt „Deti“ wie man es von ihm gewohnt war zu seinem Verein. Die Fanszene der Königsblauen ist dafür bekannt, dass sie auch in schweren Zeiten zusammenstehen.

Und genau auf diese Unterstützung kommt es nun an. Denn die Familie von Deti trat mit einer großen Bitte an Olivier Kruschinski heran, wie er auf Facebook schreibt. Der 49-Jährige engagiert sich seit Jahren auf vielen Ebenen ehrenamtlich für Schalke, gibt unter anderem Touren zu Gedenkstätten ehemaliger S04-Legenden. Der letzte Wunsch des 64-Jährigen sei eine „würdevolle Trauerfeier und Beisetzung auf dem Schalke-Friedhof„, wie Kruschinski gegenüber DER WESTEN erklärt.

Für den gebürtigen Gelsenkirchner ist es eine Herzensangelegenheit, seinem langen Wegbegleiter diesen letzten Wunsch zu erfüllen. Ende der 90er-Jahre lernten sich die beiden kennen und jubelten zusammen, als die Eurofighter einen bis heute größten Erfolg der Vereinsgeschichte feierten: den UEFA-Cup-Sieg.

„Er hatte ein großes Schalker-Herz. Wenn Grönemeyer singt ‚Du hast den Raum mit Sonne geflutet‘, dann passte das auf Detlev zu. Raue Schale, aber sanfter Kern. Er war super hilfsbereit und engagierte sich stark für die Fan-Organisation Supporters Club und er prägte das Anti-Rassismus-Magazin „Schalke Unser“ mit“, fasst Kruschinski zusammen.

Große Spendenaktion

Das Schalke Fan-Feld, ein Gemeinschaftsgrabfeld auf dem Friedhof Beckhausen-Sutum, ist nur wenige hundert Meter von der Veltins-Arena entfernt. Von oben sieht das Schalke Fan-Feld wie ein Fußballstadion in blau-weiß aus. Und genau hier möchte Detlef neben seinem alten Kumpel Erich begraben werden. Für „Asi-Erich“, wie ihn viele S04-Anhänger liebevoll nannten, wurde zwei Jahre zuvor extra eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um die Bestattung zu finanzieren (hier mehr dazu).

Gleiches versucht Kruschinski nun auch für Detlef Korte. Insgesamt müsse eine Summe von rund 7.000 Euro zusammenkommen. Die Spenden für die Bestattung nimmt der Organisator selbst entgegen. Wer etwas zur Bestattung beitragen möchte, kann einen Geldbetrag seiner Wahl unter dem Betreff ‚Spende DETI‘ via PAYPAL an ‚oli4@mythos1904.de – @OlivierKruschinski“ senden. Die Hoffnung ist, dass Detlef Korte am Freitag (24. Januar) gebührend auf dem Schalke-Friedhof beerdigt werden kann.