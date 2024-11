Ex-Schalke-Stars sorgen für Paukenschläge – S04-Fans können es nicht fassen

Während der FC Schalke 04 derzeit um den Verbleib in Liga zwei und somit einmal mehr um seine Existenz kämpfen muss, sieht es für viele Ex-S04-Stars ganz anders aus. Champions League statt zweite Liga, große Siege statt erniedrigende Niederlagen.

Die neue Champions-League-Ligaphase ist im vollen Gange und die ersten Teams marschieren Richtung K.o.-Phase. Besonders für zwei Ex-S04-Stars sieht es derzeit gut aus – daran haben sie einen entscheidenden Anteil.

Ex-S04-Stars drehen in der Champions League auf

Für Thilo Kehrer und Breel Embolo läuft die derzeitige Spielzeit wie nach Maß. Die beiden ehemaligen Schalker kicken gemeinsam für die AS Monaco im Fürstentum. Dort sorgen sie derzeit für mächtig Aufsehen – sowohl national als auch international spielen sie derzeit groß auf.

In der Liga steht Monaco sechs Punkte hinter Paris auf Platz drei, in der Champions League hat man diesen Platz derzeit ebenfalls inne. Dafür gesorgt haben Kehrer und Embolo selbst. Denn am Dienstag (06. November) gewann Monaco mit 1:0 in Bologna. Das entscheidende Tor erzielte Kapitän Kehrer nach Vorlage von Embolo.

Beide Spieler blühen unter Coach Adi Hütter auf. Sowohl Embolo als auch Kehrer sind gesetzt und haben somit einen großen Anteil am Erfolg der Monegassen. Mit zehn Punkten aus vier Spielen darf sich der Ligue-1-Klub berechtigte Hoffnungen auf das direkte Weiterkommen in der Champions League machen.

Thiaw trifft und siegt im Bernabeu

Ganz so rosig ist die Lage für Malick Thiaw und AC Mailand nicht. Die Rossoneri konnten bislang nur sechs Punkte sammeln. Umso wichtiger waren die drei Zähler bei Real Madrid. 3:1 gewann das italienische Top-Team beim madrilenischen Star-Ensemble. Thiaw selbst brachte sein Team nach einem Kopfball in Front und somit auf die Siegerstraße

Für den Ex-S04-Star, der 2022 mit Königsblau aufgestiegen und anschließend nach Mailand gewechselt war, war es sein erster Treffer in der Königsklasse. Auch Marko Pjaca konnte auf sich aufmerksam machen. Beim 4:1-Sieg von Dinamo Zagreb bei Slovan Bratislava steuerte er zwei Torvorlagen bei. Die Ex-Schalker haben an diesem Champions-League-Abend also geliefert.