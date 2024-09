Waren es Schalke-Fans? Essener Ultra-Gruppe löst sich auf

Die Freude über den Sieg von Rot-Weiss Essen gegen den BVB II währte für eine Gruppierung aus der Essener Fanszene nicht lange. Noch in der Nacht des 3:1-Erfolgs kam es für eine Ultra(nahe)-Gruppe zu einem folgenschweren Aufeinandertreffen – offenbar mit Schalke-Anhängern.

Wie die Gruppe „Kategorie Essen“ selbst bestätigte, war eins ihrer Mitglieder Stunden nach dem Heimspiel von unbekannten Personen angegriffen und schwer verletzt worden. Dabei wurde ihr unter anderem auch die Zaunfahne des Fanclubs geraubt. Die RWEler haben Schalke-Fans in Verdacht. Die Fanlager der Klubs haben seit Ewigkeiten eine tiefgreifende Rivalität. Nur einen Tag später folgte die Auflösung der Gruppe.

Waren es Schalke-Fans? RWE-Ultragruppe aufgelöst

Ihre Zaunfahne hing bei jedem Spiel von Rot-Weiss Essen, meist sehr zentral neben den führenden Ultrasgruppen „Freaks“ und „Vandalz“. Am Donnerstag hat sich die „Kategorie Essen“ urplötzlich aufgelöst. Sie folgt damit dem Kodex, der in der Ultra-Bewegung gilt.

Wenige Stunden nach dem Abpfiff des Heimsiels gegen die Reserve von Borussia Dortmund, so erklärt die Gruppe selbst, war ein Mitglied von rund 40 Unbekannten attackiert worden. Es wurde schwer zusammengeschlagen, dem Statement zufolge sogar mit einem Schlagstock, und musste anschließend ins Krankenhaus.

„Kategorie Essen“ verliert Zaunfahne

Dabei landete auch einiges an Material der „Kategorie Essen“ in den Händen der Angreifer. Neben Fahnen, Fahnenstangen und Bannern auch die Zaunfahne, die noch Stunden zuvor an der Westtribüne des Stadions an der Hafenstraße gehangen hatte. Sie bildet das Herzstück jeder Ultragruppe. Wer sich mit der Bewegung auseinandersetzt weiß, was das bedeutet. Und so gab die Gruppe bereits am Folgetag ihre sofortige Auflösung bekannt.

Es hatte sich offenbar um einen gezielten Angriff gehandelt. Von wem, darüber gab es anfangs unterschiedliche Aussagen der Gruppe. Einige hatten Duisburger Fans in Verdacht, inzwischen deutet viel darauf hin, dass es sich um Anhänger des FC Schalke 04 handelte. Der Kodex in den aktiven Fanszenen besagt, dass sich eine Gruppe nach dem Verlust der Zaunfahne an gegnerische Lager aufzulösen hat. Dem folgte die „Kategorie Essen“ umgehend. Die 2015 gegründeten Ultras verkündeten neun Jahre nach ihrer Gründung ihr Aus.