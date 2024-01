FC Schalke 04: Fans am Boden zerstört – jetzt müssen sie auch noch DAS mit ansehen

In Windeseile ist beim FC Schalke 04 jede Hoffnung und Vorfreude nach der guten Winter-Vorbereitung wieder verflogen. Statt Aufbruchs- herrscht Katerstimmung – und immer größere Panik vor dem nächsten Abstieg.

Während Königsblau nach dem 1:4 in Kaiserslautern in einem Tränenmeer versinkt, müssen die Fans nun auch noch einem einstigen Fanliebling beim Jubeln zuschauen. Aufstiegsheld Rodrigo Zalazar krönt seine Entscheidung, den FC Schalke 04 in Richtung Sporting Braga verlassen zu haben, mit dem ersten Titel seiner Karriere.

FC Schalke 04: Zalazar bejubelt ersten Titel

Einst war er der gefeierte Transfercoup, verliebte sich in den S04, stieg mit Königsblau auf und schoss sich in die Herzen der Fans. Doch mit dem erneuten Abstieg wurde Rodrigo Zalazar zu groß für Schalke. Unter Tränen mussten die Fans ihn wieder verabschieden. Der Uruguayer, der durch seine starken Leistungen beim S04 Nationalspieler wurde, zog weiter zu Sporting Braga.

Während der eigene Verein dem Abgrund entgegentaumelt, feiert Zalazar in Portugal einen Erfolg nach dem anderen. Erst eroberte er sich einen Stammplatz, dann debütierte er in der Champions League, wo man nur hauchzart die K.o.-Phase verpasste. Nun bejubelt der Ex-Schalker auch den ersten Titel seiner Karriere.

Ex-Schalke-Star gewinnt Ligapokal

Am Samstag krönte sich Rodrigo Zalazar mit Braga zum portugiesischen Ligapokal-Sieger. Am Dienstag schaltete man im Halbfinale Sporting Lissabon (1:0) aus, am Samstag gab es im Finale gegen Estoril einen dramatischen 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen. Zalazar durfte als Schütze nicht antreten, weil er nach 67 Minuten ausgewechselt worden war. Seinen Anteil am Erfolg hatte er dennoch: Er bereitete den Ausgleich vor, der Braga überhaupt erst das Elfmeterschießen ermöglichte.

Die Fans des FC Schalke 04 würden sich gerne mit ihrem Ex-Liebling freuen. Stattdessen dürfte ihnen beim Anblick von Zalazar mit Pokal eine Schmerzträne die Wange herunterlaufen. Rodrigo Zalazar – der Name steht auf Schalke für den Aufstieg. Ein Ziel das derzeit so weit entfernt ist.