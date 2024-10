Ex-Schalke-Trainer sorgt für Furore – jetzt ärgert er sogar Jose Mourinho

Beim FC Schalke 04 musste er im September 2023 nach sieben Spieltagen gehen. Zu schwach war der Start in die neue Saison. Jetzt sorgt er in der Türkei mit einem Außenseiter-Klub für Furore. Die Rede ist von Thomas Reis.

Der ehemalige Schalke-Coach ist mit Samsunspor aktuell die große Überraschung in der Türkei. Jetzt bot der 51-Jährige sogar dem legendären Jose Mourinho die Stirn und verteidigte damit die Spitzenposition.

Ex-Schalke-Coach Reis überrascht mit Samsunspor

Erst 2023 kehrte das kleine Samsunspor nach elf Jahren wieder zurück in die Süper Lig. Vergangene Saison hielt man unter dem deutschen Trainer Markus Gisdol die Klasse, jetzt sorgt man mit seinem Nachfolger Thomas Reis für mächtig Furore.

Nach neun Spieltagen liegt Samsunspor auf Platz drei. 19 Punkte konnte die Truppe von Reis in dieser Saison bereits einfahren. Am Wochenende setzte der kleine Klub aus der Schwarzmeer-Stadt Samsun das nächste dicke Ausrufezeichen.

Gegen den Hauptstadt-Klub Fenerbahce Istanbul erkämpfte sich die Reis-Elf ein Remis. Von der Trainer-Legende Jose Mourinho ließ sich der Ex-Schalke-Coach nicht düpieren. In einem wilden Spiel holte Samsunspor ein 2:2, hatte in der Nachspielzeit sogar noch die Möglichkeit zum Siegtor. Damit bleibt Samunspor in der Süper Lig auf Rang drei vor dem großen Fenerbahce.

Reis-Team trotz Transfersperre im Höhenflug

Um so beeindruckender ist der Höhenflug des Reis-Teams, wenn man bedenkt, dass der Klub seit einem Jahr keine Spieler mehr verpflichten darf. Wegen ausstehender Gehaltszahlungen an Ex-Spieler Arvydas Novikovas bekam der Klub vor einem Jahr eine Transfersperre bis zum Ende dieser Saison aufgebrummt.

Samunspor kommt komplett ohne große Stars aus. Arbnor Muja ist mit einem geschätzten Marktwert von 4,5 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de) der wertvollste Spieler im Kader. Mit einem Gesamtmarktwert von 29,28 Millionen Euro im Gesamtvergleich der Süper Lig auf Platz zehn.