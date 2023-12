FC Schalke 04: Leihe wird zum Desaster – und könnte nun sogar abgebrochen werden

Der letzte Transfer-Winter war aus Sicht des FC Schalke 04 sehr erfolgreich. Mehrere gelungene Verpflichtungen machten den Abstiegskampf noch einmal spannend – Niklas Tauer gehörte nicht dazu.

Als Hoffnungsträger geholt, kommt die Mainz-Leihgabe beim FC Schalke 04 praktisch nie zum Zug, pendelt zwischen Bank und Tribüne. Inzwischen ist die Hoffnung auf Besserung verpufft – der Klub denkt über einen vorzeitigen Leih-Abbruch nach.

FC Schalke 04: Leih-Abbruch bei Niklas Tauer?

Transferphasen sind auf Schalke in den letzten Jahren stets spannend. Immer wieder wählen die Verantwortlichen im Sommer eine konservative Strategie – und sind nach einer vermasselten Hinrunde zu Winter-Panikkäufen gezwungen. Auch dieses Jahr muss der S04 im Januar dringend nachlegen. Doch auch auf der Abgangsseite soll sich etwas tun.

Drei Spieler stehen dabei im Fokus. Neben Ibrahima Cissé und Soichiro Kozuki ist das auch Niklas Tauer. Der Mainzer war erst vor einem Jahr als Hoffnungsträger gekommen. Als erste und lange einzige Winter-Verpflichtung sollte er Schalke vor dem Abstieg bewahren. Was folgte, stellt die Fans bis heute vor ein Rätsel.

Tauer vorzeitig zurück nach Mainz?

Unter Thomas Reis spielte Tauer keine Rolle, schaffte es meist nicht einmal in den Kader und erlebte den Abstieg ohne eine Einsatzminute. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Auch Interimscoach Matthias Kreutzer und nun Karel Geraerts setzen nicht auf den Rechtsverteidiger. In nun einem Jahr beim FC Schalke 04 kommt er auf zwei mickrige Spiele, fliegt noch immer regelmäßig aus dem Spieltags-Aufgebot. Aussicht auf Besserung: nicht vorhanden.

Bis Sommer geht die Leihe von FSV Mainz 05 noch – jedenfalls steht das im Vertrag. Denn Tauer gilt als heißer Kandidat auf einen Winter-Abgang. Um Gelder für dringend benötigte Neuzugänge frei zu machen, muss sich Schalke von Spielern trennen. Deshalb gilt ein vorzeitiger Abbruch der Leihe als durchaus denkbar.

Auf Tauer, Cissé und Kozuki angesprochen sagt Sportdirektor André Hechelmann der „WAZ„: „Ganz klar: Spielzeit ist immer ein Thema für jeden Spieler und wenn er die nicht bekommt, ist es klar, dass auf Spielerseite Ideen entstehen. Das werden wir uns angucken in den kommenden Tagen. Der Austausch besteht mit den einzelnen Beratern in den vergangenen Wochen, dann muss man gucken, was am Ende umsetzbar ist und was wir umsetzen möchten.“

Auch Niklas Tauer dürfte dem offen gegenüberstehen. Für ihn dürfte sich die Leihe zum FC Schalke 04 bisher als verlorenes Jahr anfühlen. Ob er in Mainz bessere Einsatzchancen haben wird, ist jedoch ungewiss. Auch dort spielte er vor der Leihe allenfalls eine Nebenrolle.