FC Schalke 04: Van Wonderen bald weg – Tillmann packt schon über den neuen Trainer aus

Das war’s! Sieben Monate nach seiner Amtsübernahme muss Kees van Wonderen den FC Schalke 04 wieder verlassen. Das machte der Verein am Mittwoch (23. April) offiziell. Vier Spiele wird der Niederländer noch an der Seitenlinie stehen, dann muss ein neuer starker Mann her.

Schon im Rahmen der Verkündung des van-Wonderen-Aus sprach S04-Boss Matthias Tillmann über dessen Nachfolger. Dabei wird schnell klar: Der FC Schalke 04 hat genaue Vorstellungen, wer künftig die Mannschaft führen soll.

FC Schalke 04: So soll der neue Trainer sein

„Seit dem inoffiziellen Start von Frank Baumann vor zwei Wochen haben wir intensiv darüber gesprochen, welches Profil ein Chef-Trainer auf Schalke mitbringen sollte“, erklärte Youri Mulder am Mittwochnachmittag. Das Ergebnis: Kees van Wonderen ist nicht der geeignete Kandidat. Zu groß sind die Zweifel, dass er Königsblau zum Aufstieg führen kann.

Aber wer dann? Offenbar weiß man in der Klubführung recht genau, was man will. Mit Blick auf die Nachfolger-Suche, die nun offiziell startet, erklärt der Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann: „Der neue Trainer soll eine erkennbare Handschrift mitbringen, die zur Spielphilosophie von Schalke 04 passt. In aller Kürze: Mit Ball wollen wir mutig und zielstrebig nach vorne spielen, gegen den Ball intensiv und emotional arbeiten – insbesondere in unserer VELTINS-Arena. Selbstverständlichen spielen bei der Auswahl des Trainers Aspekte wie Teamführung ebenfalls eine wichtige Rolle.“

Viele Filter für eine Suche, die dem FC Schalke 04 in den letzten Jahren immer schwerer fiel. Und ein wesentlicher Faktor wurde dabei noch gar nicht benannt: Teuer darf der neue Trainer auch nicht sein. Schließlich schiebt Königsblau weiter immense Schuldenberge vor sich her und hat keine Mittel, den neuen Trainer fürstlich zu bezahlen. Tillmann stellt klar: „Wir wollen zügig, aber mit der nötigen Sorgfalt entscheiden. Wir werden uns die Zeit nehmen, die es für die bestmögliche Entscheidung braucht.“