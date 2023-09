Ex-Schalke-Talent erlebt nächste Katastrophe – für IHN nimmt das Grauen kein Ende

Zwei Mal mit dem FC Schalke 04 abgestiegen, bei Ingolstadt aussortiert und jetzt der nächste Abstiegskampf – für Nassim Boujellab geht die Achterbahnfahrt weiter. Der Ex-S04-Star erlebt die nächste Katastrophe.

Mit Arminia Bielefeld steckt Nassim Boujellab in der 3. Liga nach sechs Spieltagen mitten im Abstiegskampf. Vom direkten Wiederaufstieg kann das Ex-Schalke-Talent aktuell nur träumen, die harte Realität sieht anders aus.

Ex-Schalke-Star Boujellab mit Bielefeld im Abstiegskampf

Drei Niederlagen, zwei Remis und nur einen Sieg – so lautet die aktuelle Schreckensbilanz von Arminia Bielefeld. Nach dem der Klub von der Bundesliga bis in die 3. Liga durchgereicht wurde, kämpfen die Arminen auch in Liga drei um den Anschluss. Nach sechs Spieltagen läuft es noch überhaupt nicht rund.

Gipfel der bisherigen Horror-Saison war das 0:2 gegen die 2. Mannschaft des SC Freiburg. Das bislang sieglose Schlusslicht fügte Bielefeld die dritte Saisonniederlage zu. Nach Abpfiff kassierte das Team um Boujellab ein gellendes Pfeifkonzert von den Rängen. Der umgebaute Kader funktioniert noch nicht, Bielefeld steht auf einem Abstiegsplatz.

Und Boujellab? Der kann bislang auch nicht wirklich viel zur Besserung beitragen. In sechs Partien kam er vier Mal von der Bank, stand nur zwei Mal in der Startelf. Eine Torbeteiligung erzielte das Talent aus der Schalke-Jugend bislang noch nicht.

Boujellabs wilde Achterbahnfahrt

2021 erlebte er den ersten Abstieg mit dem FC Schalke 04 hautnah mit. 2022 kickte er erst auf Leihbasis beim FC Ingolstadt, wurde dort aber schnell aussortiert. Immerhin die Leihe nach Finnland zum HJK Helsinki war erfolgreich. Dort wurde Boujellab tatsächlich finnischer Meister. Anfang 2023 erfolgte die Rückkehr zu Schalke. Ohne einen einzigen Einsatz sah Boujellab zu, wie sein Jugendverein erneut in die 2. Bundesliga abstieg. Er versucht sein Glück nun in Bielefeld – bislang ohne Erfolg.