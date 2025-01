FC Schalke 04: Rückkehr geglückt! ER macht Hoffnung

Mit drei Toren und vier Vorlagen war er in der ersten Saisonphase einer der besten Spieler beim FC Schalke 04. Eine Verletzung bremste ihn dann jedoch aus, ließ ihn mehrere Wochen zuschauen. Die Rede ist von Tobias Mohr.

Gegen Eintracht Braunschweig feierte Mohr nun sein Comeback – und der machte gleich wieder klar, wieso er zu Saisonbeginn so wichtig ist. Er sorgte sofort für Gefahr im Angriff des FC Schalke 04.

FC Schalke 04: Mohr feiert erfolgreiches Comeback

Beim 2:0-Erfolg gegen Jahn Regensburg Anfang November stand Tobias Mohr zuletzt auf dem Platz. Am 12. Spieltag bereitete er beide Treffer vor. Danach setzte ihn eine hartnäckige Oberschenkelverletzung außer Gefecht. Bis zum Jahreswechsel musste er aussetzen.

Im Trainingslager in Belek feierte Mohr seine Rückkehr zum Team, gegen Braunschweig stand er erstmals wieder auf dem Feld. Zunächst bekam aber noch Christopher Antwi-Adjei den Vorzug, Mohr musste bis zur 65. Minute auf sein Comeback warten.

Kurz nach seiner Einwechslung sorgte Mohr gleich mal für Gefahr. Er spielte eine schönen Steilpass auf Moussa Sylla. Der S04-Stürmer lief alleine aufs Tor zu, wurde aber von Jannis Nikolaou unfair gestoppt. Die Folge: Platzverweis für den Braunschweiger Verteidiger.

Mohr sorgt für Gefahr

Auch wenn Mohr danach immer wieder mit seinen Tempoläufen und Flanken für Gefahr sorgte, konnte der FC Schalke 04 die Überzahl nicht ausnutzen und musste sich am Ende mit einem Unentschieden zufriedengeben.

Dennoch deutete Mohr schon in den knapp 30 Minuten Spielzeit an, dass er auch in der Rückrunde ein wichtiger Faktor in der Offensive des FC Schalke 04 werden kann. Ihm winkt schon nächste Woche gegen den 1. FC Nürnberg ein Platz in der Startelf.